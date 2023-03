Azokat a hidakat, amelyeket a politika lerombol, közös szenvedélyünk, a színház révén kötelességünk a lelkekben újraépíteni – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a fesztivál művészeti vezetője a színházi világnapon tartott sajtótájékoztatón. Az április 1-jén induló színházi olimpia három hónapja alatt 400 társulat 70 helyszínen közel 750 előadást tart. Az idei év legnagyobb kulturális eseményének számító rendezvénysorozatra a világ minden tájáról érkeznek a színházi társulatok.

Fotó: Soós Lajos

A színházi olimpiát 1995-ben alapító görög rendező, Theodórosz Terzopulosz, egy tradicionális, úgynevezett tragédiamaszkot ajándékozott a Nemzeti Színháznak Epidauroszban.

A maszk az olimpiai lánghoz hasonlóan útra kel, és a fellépő színházak néhány társulatához is ellátogat, majd úti céljának legvégén Budapestre kerül, ahol az április 15-i megnyitó ünnepségen a Duna felett kifeszített kötélpályán egyensúlyozva viszi át egy artistaművész. Ezzel a világon egyedülálló produkcióval Budapest egyesítésének 150. évfordulóját is ünnepli a színház és a cirkusz világa.

Nem számít hogy klasszikus vagy modern – a szempont a minőség

Olyan előadások érkeznek az eseménysorozatra, mint például a híres japán Szuzuki Tadasi rendező két klasszikusa, az 1974-ben megrendezett Trójai Nők és Elektra. A belga modern színház fenegyerekének, Jan Fabre-nak egyszemélyes táncdrámája és a legendás Slava Polunin sárga bohóca, a SnowShow is előreláthatóan nagy sikernek ígérkezik.

A közönség többek között láthatja a Faustot, a Háború és békét, a Macbethet, a III. Richárdot, valamint antik görög tragédiákat, a Caligulát, vagy választhatja a zenei előadások közül a Jézus Krisztus Szupersztárt, a Csíksomlyói Passiót, de a repertoáron lesz az Állatfarm, Ibsen Nórája, a Vertigo társulat és klasszikus balettgála is.

Háborús övezetből is érkeznek művészek

Azok az ukrán színházi társulatok is meghívást kaptak a fesztiválra, amelyek a háború ellenére továbbra is működnek. A júliusig tartó színházi olimpiához a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó és a Jelen/Lét Fesztivál mellett a gyerek- és ifjúsági színházak, a bábművészek és alternatív társulatok fesztiváljai is csatlakoztak. Az olimpia megszervezésére 4,5 milliárd forintos támogatást kaptak a szervezők a kormánytól.

Oscar-díjas színésznő a Nemzeti Színházban

A színes és különleges rendezvények mellett kiemelt eseménynek számít az Oscar-díjas Juliette Binoche francia színésznő fellépése a Fény-Anyag című előadáson június 7-én a Nemzeti Színházban.

Az Angyal válaszol című könyv különleges felolvasóperformanszán a színész-rendező Wajsi Mouawad mellett a Nemzeti Színház művésze, Szűcs Nelli is részt vesz. Az idei színházi olimpia az ókori világ szellemiségét idézi, és a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt.

A színházi világnapot a Nemzetközi Színházi Intézet közgyűlésének határozata alapján 1962 óta tartják meg március 27-én, annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. Idén Magyarországon Vlasits Barbara osztotta meg Samiha Ayoub ezen alkalomra fogalmazott gondolatait.