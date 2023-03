Korábban a magyar filmkedvelők a Moziverzum csatornán követhették a legrangosabb filmes elismerést, az Oscar-díjat. Az idén már a Disney is felvette a repertoárjába a gálát,

a Disney+ streamingplatformon élőben közvetíti az aranyszobrok kiosztását.

Fotó: Shutterstock

A sztárok bevonulását a vörös szőnyegen március 13-án, hétfőn 0.30 és 2 óra között lehet megnézni, majd a díjátadón 2 és 5.30 között izgulhatnak a nézők.

A díjátadóig még van néhány nap, így van idő pótolni a legesélyesebb filmeket. A Disney+ kínálatában három jelölt szerepel:

Legjobb film: Avatar: A víz útja

Legjobb női mellékszereplő és legjobb eredeti zene: Fekete párduc: Wakanda forever

Legjobb animációs film: Pirula Panda

Fotó: David McNew / Getty Images

Aki a legtöbb jelölt produkciót szeretné megnézni egy helyen, annak a Netflixet kell választania, ahol öt alkotás is megtalálható a fontosabb kategóriák jelöltjei közül.

Legjobb film: Csendes a nyugati fronton

Legjobb színésznő: Szőke

A legjobb eredeti dal: RRR

A legjobb animációs film: Guillermo del Toro Pinokkiója, A tengeri szörnyeteg

A legjobb adaptált forgatókönyv: Tőrbe ejtve – Az üveghagyma

Az Oscaron is kitört az orosz–ukrán háború Egy orosz és egy ukrán dokumentumfilm is szerepel az Oscar-díjra esélyesek között, de az orosz–ukrán háború nem hozott megbékélést a művészvilágban sem.

Az Oscar-díj a filmesek és a filmkedvelők mellett a divatcégek számára is ünnepnapnak számít, hiszen új ruháikat vagy ékszereiket be tudják mutatni a vörös szőnyegen. A divatházak közelharcot vívnak, hogy az Oscar-jelölt színésznők az átadón megjelenve az ő ruháikat viseljék, amiről később legendák is születhetnek. A Dior divatház évek óta tartja a rekordot a Cate Blanchett által bemutatott 18 millió dolláros (4,6 milliárd forintot érő) ruhájával. Az ékszereiről híres Tiffany is beírta magát a legek könyvébe azzal, hogy Audrey Hepburn 1961-ben készült Álom luxuskivitelben című filmjében viselt gyémántjával vonult fel a színpadra 2019-ben Lady Gaga, amikor átvette az Oscar-díjat.