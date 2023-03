Ezt a koktélt az energiaital-gyártók sem merik előállítani – az agy igen

Nem csak detektálható, mérhető is a 21. században is lelkesen kutatott flow-élmény, amit már igyekeztek mesterségesen is kiváltani, de a veszélyei miatt inkább letettek róla. Egyelőre csak az ember agya képes e csodára.

1 órája | Szerző: Szűcs András

