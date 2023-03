Alig több mint egy hét van a következő Oscar-díjátadóig, így még van idő bepótolni a jelölt filmeket. Korábban, ha valaki nem nézte meg az alkotásokat a moziban, akkor az nem tudhatta, hogy miért is az a jelölt kapta meg az aranyszobrot, de a streaming korában ez probléma már nem áll fenn.

A 95. Oscar-gála jelöltjei közül szinte az összes elérhető valamilyen streaming-platformon. A felhasználók feje egyre inkább fájhat, hogy mire is fizessenek elő, hiszen gomba módra szaporodnak a VOD oldalak és már követhetetlen, hogy melyik filmek, sorozatok és franchiseok hol érhetőek el. Többek között Minden, mindenhol, mindenkor című film, ami az egyik legtöbb jelölést tudhatja magáénak, szám szerint 11-et, de például a Netflix repertoárjában nem találjuk meg. Természetesen a Netflix vagy az HBO Max sok jelöltet tud magáénak, de nem mindent, ebben igyekszik segíteni ez az Oscar-kalauz.

A gyűjtésünkben amelyik filmnél lehetséges, ott a magyar címet használtuk, de ez nem minden alkotásnál volt lehetséges.

Amelyik esetében nincs magyar cím, ott az eredeti címre hagyatkoztunk. A gyűjtésben nem vizsgáltunk minden kategóriát, a fontosabb körökre fókuszáltunk, tehát a legtöbb technikai díj nem szerepel a felsorolásban.

A cikkben látható lesz, hogy ha valaki Oscar-filmet akar nézni az a Netflix vagy az Amazon Prime előfizetéssel járhat a legjobban, de például a Magyarországon népszerű HBO Max nem kínál erős felhozatalt a jelöltekből.

Netflix

Legjobb film: Csendes a nyugati fronton

Legjobb színésznő: Szőke

A legjobb eredeti dal: RRR

A legjobb animációs film: Guillermo del Toro Pinokkiója, A tengeri szörnyeteg

A legjobb adaptált forgatókönyv: Tőrbe ejtve – Az üveghagyma

HBO Max

Legjobb film: Elvis és A sziget szellemei

Diseny+

Legjobb film: Avatar: A víz útja

Legjobb női mellékszereplő és legjobb eredeti zene: Fekete párduc: Wakanda forever

Legjobb animációs film: Pirula Panda

Amazon Prime

Legjobb film: A Fabelman család, A szomorúság háromszöge, Women Talking

Legjobb színész: A bálna, Volt egyszer egy nyár

Legjobb színésznő: To Leslie

Legjobb eredeti zene: Tell it like a woman

Apple TV+

Legjobb férfi mellékszereplő: A kiút

Legjobb animációs film: Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság

Peacock

Legjobb film és legjobb színésznő: TÁR

Paramout+

Legjobb film és legjobb eredeti zene: Top Gun: Maverick

SkyShowtime

Legjobb film: Minden, mindenhol, mindenkor

Legjobb animációs film: Marcel the Shell with Shoes On