Hazánkba látogat a világhírű kanadai klinikai sztárpszichológus professzor, Jordan B. Peterson. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) társszervezésében megvalósuló exluzív előadást 2023. május 9-én, a Papp László Sportarénában rendezik meg – olvasható az MCC közleményében.

A YouTube-csatornáján több mint 6,5 millió követője van, a The Jordan B Peterson Podcastje pedig több mint 55 millió letöltésével folyamatosan az iTunes ranglistáinak első helyén szerepel. A kanadai professzor, klinikai szakpszichológus akkor került a figyelem középpontjába, amikor

egyetemén szembement egy új kanadai törvénnyel, amelynek értelmében a nemi identitászavarban szenvedő személyeket a választott nemük szerint kell hívni. Ezek után számos közéleti témában is nyíltan vallotta meg konzervatív nézőpontját.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A kanadai pszichológus korábban azok között is volt, akiknek a letiltott Twitter-fiókját visszaállította Elon Musk. A harvardi és a torontói egyetem hallgatóival és kollégáival együttműködve a szakember több mint száz tudományos cikket publikált, amelyek gyökeresen megváltoztatták a személyiségről alkotott modern értelmezésünket, míg a Maps of Meaning: The Architecture of Belief (A jelentés térképe: A hit felépítése) című könyve a valláspszichológiát forradalmasította. Soron következő könyvét, a 12 szabály az élethez: Így kerüld el a káoszt! 2018-ban adták ki, és több mint 5 millió példány fogyott belőle világszerte. A 12 szabály folytatása, a Túl a renden: Újabb 12 szabály az élethez 2021 márciusában jelent meg.

Korábban, még 2019-ben Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Jordan Petersont, aki az akkor megrendezett Brain Bar fesztivál vendégeként érkezett Budapestre.