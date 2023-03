Az Oscar-díjas Mira Sorvino „hihetetlenül megdöbbentőnek” minősítette az amerikai filmakadémia azon döntését, hogy apját, Paul Sorvinót kihagyta a 2023-as Oscar-gálán tartott megemlékezéséből. A nézők vasárnap a Twitteren fejezték ki felháborodásukat amiatt, hogy

Mira Sorvino 1995-ben Oscar-díjat kapott.

Fotó: Frazer Harrison

Mira Sorvino hétfőn a közösségi oldalára azt írta, hogy „hihetetlenül megsértette és megdöbbentette” az akadémia mulasztása, míg Sorvino özvegye bocsánatkérést követelt, és elítélte a „nagy hibát”, amit a filmes szervezet elkövetett – írta meg a Daily Mail. Mira a Twitteren úgy fogalmazott, hogy:

Hihetetlenül megdöbbentő, hogy szeretett apám és sok más csodálatos, zseniális elhunyt színész kimaradt a megemlékezésből. Az Oscar-díj megfeledkezett Paul Sorvinóról, de mások soha nem fognak megfeledkezni róla!

Az olasz gyökerekkel rendelkező Paul Sorvino az 1970-es évektől szerepelt filmekben és sorozatokban. Legismertebb szerepét Martin Scorsese Nagymenők című filméjében alakította, ahol Paulie Cicero maffiózót játszotta. Szerepelt a Vörösök, A cég, a Rómeó+Júlia című filmekben és a San Francisco utcáin és az Esküdt ellenségek (Law & Order) sorozatokban is, utóbbiban Phil Cerretta nyomozó szerepét alakítva az 1990-es években. Három gyermeke közül ketten is édesapjuk szakmáját választották. Lánya, Mira Sorvino 1995-ben Oscar-díjat is kapott.