A tavalyi év legrosszabb filmjeit, illetve alkotóit díjazták szombaton Los Angelesben. A mára kultikussá vált Arany Málna-díj győzteseit minden évben, az Oscar-díj átadása előtti napon hirdetik ki. A legtöbb negatív kritikát idén, Tom Hanks kapta, aki nemcsak a legrosszabb mellékszereplő, hanem a legrosszabb mozis párosításért járó díjjal is büszkélkedhet. Az Oscar-díjas színész két filmben is jelölt volt. Az Elvis filmben, az énekes kegyetlen menedzserét játszó Parker ezredeseként, továbbá Pinokkió alakításával is dobogós volt 2022 évi filmek legrosszabb mellékszereplő jelöltjei között.

Fotó: TT News Agency via AFP

A kritikusok és a filmrajongók az erőltetett akcentusát kritizálták, ráadásul neki ítélték a legrosszabb képernyős párosítás díját is a filmbeli „latexarca” szerepéhez viselt maszkja miatt. Meglepetés volt, hogy idén az Arany Málna-díj zsűrije önkritikát gyakorolt egy botrányokkal övezett jelölés miatt. Egy 12 éves kislányt jelölt a legrosszabb színésznő kategóriában, aki a Stephen King Tűzgyújtó című művéből készült adaptáció hősnőjét alakította. John B. Wilson a Razzie társalapítója korábbi nyilatkozatában bocsánatot kért Ryan Kiera Armstong gyerekszínésztől és levették a jelöltlistájukról, mivel újra kitettek egy gyereket a lehetséges zaklatásnak, ami egy ilyen díj esetében kockázatos – adta hírül korábban a CNN.

Azért, hogy a jövőben elkerüljék az újabb botrányokat, bevezették filmjeik jelöléseinél a 18 éves korhatárt.

A Marylin Monroe-ról szóló önéletrajzi dráma, a Blonde, két kategóriában érdemelte ki az leggyengébbeknek szóló elismerést: a legrosszabbak film és forgatókönyv díjával büszkélkedhet. A legrosszabb férfi főszereplőnek szóló díjat, Jared Leto kapta, a Morbiusban nyújtott alakításáért, de a film mellékszereplője, Adria Arjona – aki dr Martine Bancroftot játszotta a filmben – is a díjazottak között szerepel értékelhetetlen alakításával.

Érdekes, hogy az idén két olyan filmet is csapnivalóan rossznak értékelt a zsűri, amiben a színészek, a ma éjjeli Oscar-díj jelöltjei között szerepelnek.

Az Arany Málna-díjas Blonde című filmben, szereplő Ana de Armas kubai színésznő, Marilyn Monroe hiteles és érzékeny megformálásáért jelölt a legjobb színésznő Oscar-díjára, illetve Austin Butlers aki, Elvis Presley alakításával a legjobb férfi színész kategóriában esélyes.

A legrosszabbak klubjába tartozni nem egy életre szóló tagságot jelent. A díjakat ítélő kuratórium az Arany-Málna Megváltó-díjjal szünteti meg a negatív megbélyegzést azoknál a művészeknél, akiket korábban az év csapnivaló színészének neveztek. Idén, egy 29 éves „átkot” oldottak fel Colin Farrell esetében, aki a 95. Oscar-díjazottak között szerepel a Sziget szellemei című filmben nyújtott alakításával.

Az idei Arany Málna Díj nyertesei: