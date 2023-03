Új megvilágításba került Leonardo DiCaprio színész kapcsolata egy szökésben lévő maláj üzletemberrel, akit a nemzetközi hatóságok keresnek egy több milliárd dolláros csalási ügy miatt. Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a maláj és az amerikai hatóságok szerint magas rangú tisztviselők, bankok és pénzügyi intézmények legalább 4,5 milliárd dollárt sikkasztottak el.

A Bloomberg Businessweek áttekintette a korábban nyilvánosságra nem hozott FBI-dokumentumokat, miközben a szövetségi nyomozók megpróbálták feltérképezni DiCaprio személyes és szakmai kapcsolatát Jho Low-val , az 1Malaysia Development Berhad (1MDB) néven ismert vagyonalap megvádolt ötletgazdájával. A botrány miatt Malajzia volt miniszterelnökét is elítélték pénzmosás és hatalommal való visszaélés miatt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium 2021-ben vádat emelt Low ellen, aki nagyjából nyolc éve menekült el az Egyesült Államokból, és azóta Kínában él, 2016-ban pedig az Interpol is körözést adott ki ellene. Az FBI különleges ügynöke, az amerikai adóhivatal (IRS) nyomozója és az igazságügyi minisztérium három ügyésze 2018 áprilisában meghallgatta DiCapriót. A színész elmondása szerint 2010-ben találkozott Low-val először egy szórakozóhelyen, különféle projekteket csináltak együtt, ezek közül a legjelentősebb A Wall Street farkasa című film volt, amelyben DiCaprio volt a főszereplő, Low pedig részt vett a film finanszírozásában.

A DiCaprio-Low páros egymilliárd dolláros alapot is megálmodott további filmek finanszírozásához, továbbá a terveik között volt egy Warner Bros. vidámpark felépítése is Ázsiában, valamint egy környezetbarát üdülőhely megvalósítása Belize-ben.

Útközben társasági életük összefonódott, DiCaprio állítólag „az én emberemnek” mutatta be Low-t a barátai előtt, sőt a két férfi egymás anyjának is bemutatta a másikat. Low, aki rövid ideig járt Miranda Kerr szupermodellel, arról volt ismert, hogy jó kapcsolatokat ápolt amerikai hírességekkel, valamint grandiózus ajándékokat adott ismert celebeknek. Kim Kardashian is szerepel a Bloomberg tudósításában:

a celeb-üzletasszony azt mondta az FBI-nak, hogy Low egyszer felajánlotta neki Basquiat egyik műalkotását, ami után az akkori férje, Kanye West azt mondta neki, hogy inkább kérjen egy Monet-képet.

DiCaprio és Low kapcsolata megingott, miután az üzletember Roy Lichtenstein festőművész egyik alkotását ígérte a színész környezetvédelmi alapítványa adománygyűjtő rendezvényére, de ez nem valósult meg. DiCaprio később mégis ajándékokat adott a férfinek, köztük A Nagy Gatsby első kiadását, valamint egy Oscar-szobrot, amelyet Marlon Brando nyert A rakparton című filmért.

A hollywoodi sztár a meghallgatásán azt mondta, hogy nem tudja, honnan származik Low vagyona, és hogy az üzleti és egyéb partnereinek átvilágítását egy erre a célra is fenntartott csapatra bízza. Korábbi menedzsere, Rick Yorn központi szerepet játszott a Low-ügyletekben. A sajtósa, Shawn Sach korábban felbérelt valakit, hogy nyomozzon az üzletembernél, de állítólag DiCaprio nem olvasta el alaposan az elkészült jelentést.

A színész ügyvédei egy sajtóközleményben közölték, hogy az ügyészek köszönjék meg DiCapriónak, hogy segítette a nyomozást. A Bloomberg a DiCaprio-anyag mellett a Fugees nevű együttes korábbi tagjáról, Pras Michelről szóló tudósításokat is közölt, akire március végén szövetségi büntetőper vár amiatt, hogy saját, Low-val való kapcsolata miatt elutasított egy vádalkut.