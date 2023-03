A filmrajongók minden évben kitüntetett figyelemmel kísérik azt az időszakot, amelyet a mozisszakma Oscar-szezonnak nevez. Az idei esztendőben a 95. díjátadó ünnepséget március 12-én este (magyar idő szerint hajnali egykor) tartják Los Angelesben, a Dolby Theater impozáns épületében.

Fotó: A.M.P.A.S. via Getty Images

A divatházak közelharcot vívnak, hogy az Oscar-jelölt színésznő a vörös szőnyegen megjelenve az ő ruhájukat viselje, amiről később akár legendák is születhetnek. A Dior divatház évek óta tartja a rekordot a Cate Blanchett által bemutatott 18 millió dolláros (4,6 milliárd forintot érő) ruhájával. Az ékszereiről híres Tiffany is beírta magát a legek könyvébe azzal, hogy Audrey Hepburn 1961-ben készült Álom luxuskivitelben című filmjében viselt gyémántjával vonult fel a színpadra 2019-ben Lady Gaga, amikor átvette az Oscar-díjat. A sztárok ceremóniára való felkészítése is igencsak nagy összegnek tűnhet egy hétköznapi ember számára.

A 3500 dolláros (1,3 millió forintos) csomag csak a haj, smink és kozmetikai kezelést tartalmazza.

Hihetetlennek tűnik, de egy filmforgalmazó cég többet költ arra, hogy Oscar-díjat nyerjen, mint amennyi bevételre számíthat a mozi pénztáraknál. A nagy hollywoodi filmstúdiók – a BBC cikke szerint –

átlagosan 10 millió dollárt (3,7 milliárd forintot) költenek el az Oscar-jelölésig.

Felmerül tehát a kérdés, miért éri meg a produkciós cégeknek mindez, ha a jegypénztáraknál átlagosan csak 3 millió dollárral több jegybevételre számíthatnak. Ne feledkezzünk meg viszont arról, hogy a filmstúdiók pozitív éves mérlegéhez szükség van egyéb bevételekre is, amelyek a merchandisingból, a televíziós és egyéb forgalmazási jogdíjakból állnak. Arról már nem is beszélve, hogy más filmjeik nyereségére is óriási hatással lehet egy elnyert Oscar-díj, ha például a díjat nyert producereknek a neve olvasható a plakátokon.

A legtöbb stúdió biztosra megy a filmjelölésekkel. Külön Oscarra specializálódott PR-tanácsadókat alkalmaznak, akik tíz- és tizenötezer dollár közötti díjazásért segítik eljuttatni a produkciót a Dolby Theater bejáratáig. A televízióra költött reklámok költségei megközelítőleg egymillió dollárba kerülnek, ami egyébként jóval kevesebb, mint az év legnagyobb eseményének számító Super Bowl döntőjén egy harminc másodperces, öt-hétmillió dolláros reklámspot ára.

A filmstúdiók mellett a filmakadémia is óriási összegeket költ el a díjátadó ünnepségre.

Korábbi pénzügyi jelentése szerint egy Oscar-díj-átadó ünnepség és a rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek összköltsége 44 millió dollárba (16,6 milliárd forintba) kerül. Az esti élő show kiadásait 21-22 millió dollárra (8 milliárd forint) becsülik.

Az ikonikus vörös szőnyeg bérleti díja 24,7 ezer dollár, amely viszont busásan behozza az árát, mert csak ez a rendezvényhelyszín 21 millió dollárt termel azzal, hogy a sajtó képviselőinek fizetniük kell a jelenlétért.

Az idei gála házigazdája újra Jimmy Kimmel lesz, aki 15 ezer dollárért vezeti a többórás műsort. Az esemény több mint százmillió dolláros bevételének nagy részét a Disney értékesíti, és 14 különböző marketingkategóriában biztosít reklámot. Állítólag a harminc másodperces szpotokat átlag 2,2 millió dollárért (831,6 millió forintért) adja el. Nemcsak a filmipar, hanem Los Angeles se jár rosszul azzal, hogy otthont ad a díjátadónak. A közel 130 millió dolláros bevétel igazi gazdasági áldás a városnak, amely a gála időpontjában még az extra turizmusból is profitál. A fentiek tükrében jól látható, miért sikeres kilencvenöt éve az Oscar. Azért, mert nincsen olyan szegmense, amely ne termelne átlag emberi aggyal felfoghatatlan mennyiségű nyereséget.