A csillagok háborújában szereplő kis tömzsi robot, R2D2 után újabb kedvence van Newcastle-nek. Egy sárga robotkutya, amelyik beszél az utasokhoz, önállóan vásárolja meg a metrójegyét, és képes érzelmek kiváltására – ez az új látványos fejlesztése a Boston Dynamicsnek.

Fotó: Guardian News

Azt hiszem az utasok meglepődtek, mikor egy robotkutyát láttak a metrón, és sokan szerettek volna szelfit készíteni vele. Az utazás során sokan tettek fel kérdéseket a robottal kapcsolatosan, hogy mire való és mit tud tenni

– számolt be John Murray, a Sunderland Egyetem műszaki karának dékánja, aki elkísérte Bernardot a metrós utazásra.

Az 1992-ben alapított, mérnöki és robotokat tervező cég, a Boston Dynamics 2021-ben kezdte el a robotkutya fejlesztését, amelyet az új technológia népszerűsítésére használ. Eddig az egyetemen belül mutatták be, mire képes egy robot, és hogyan használható bizonyos feladatok megoldására. Most a „számítógép” kilépett a négy fal közül, és bizonyítja, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak megkönnyíti az emberek életét, hanem még pozitív érzelmek kiváltására is képes.

Bernard kutya első útján, a metró bejáratánál egyedül, önállóan vásárolt jegyet az automatából, és a peronon álló emberek után fordult, amikor érzékelte, hogy őt nézik.

„Mindenkit lenyűgözött a robotkutya látványa. Az öröm és a meglepetés mellett sokan mondták, hogy szívesen látnák őt a vonalon” – mondta Huw Lewis, a Nexus ügyfélszolgálat igazgatója.

A négylábú, félig önálló robotot sokszor hasonlítják híres Black Mirror sorozat egyik epizódjához, amelyben a robotkutyák emberekre vadásznak. A közeljövőben játszódó történet az információs társadalom technológiai veszélyeit mutatja be.