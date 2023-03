Az orosz-ukrán háború árnyékában ismét felértékelődött a román-moldovai kapcsolatok értéke, a szálakat pedig szorosabbra is tervezi fűzni a két ország – derült ki a moldovai miniszterelnök, Dorin Recean romániai látogatása során.

Fotó: Shutterstock

A két ország közti gazdasági kapcsolatok felpörgetése mind a két fél számára előnyös, így a tavalyi év során már 1,2 milliárd dollárral 3,5 milliárd dollárra bővülő kereskedelmi kapcsolatot a továbbiakban is fejleszteni fogja a két állam.

Hamarosan a moldovai és romániai pénzügyi rendszer integrációjára is sor kerülhet.

A két ország ugyanazt a nyelvet beszéli, így a kapcsolatok mélyítésének semmi akadálya nincs – mondta el a moldovai miniszterelnök. Moldovát kifejezetten keményen érintette a szomszédban tomboló háború gazdasági hatása, miközben az Uniós csatlakozási törekvéseik miatt tartaniuk kell Oroszország való feszültség növekedésétől is.

Románia támogatásáról biztosította a moldovai miniszterelnököt az országa EU-s csatlakozási vágyait illetően, illetve megígérte, a továbbiakban is közben jár majd annak Uniós törekvéseivel kapcsolatosan.

Moldova kilátásba helyezte egy hosszútávú gáz- és olajellátási szerződés aláírását is: a kis balkáni ország ugyanis eddig magas fokú orosz-kitettséggel bírt ezen a téren, melyet most már több okból kifolyólag is mindenképpen csökkenteni szeretne.

Klaus Iohannis román elnök kijelentette: országa az Uniós csatlakozáson felül Moldova gazdasági talpraállását és védelmi erejének növelését egyaránt támogatni fogja.