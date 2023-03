A Pornhubot és több felnőttfilmes oldalt üzemeltetető MindGeeket felvásárolta az Ethical Capital nevű kanadai magántőkealap. A felek nem hozták nyilvánosságra az üzlet részleteit, így az sem derült, hogy az ottawai székhelyű alap mennyit fizetett az akvizíció során.

Fotó: Ethan Miller / Getty Images

Az Ethical Capital tavaly alakult, és ez az első felvásárlása. Vezetője a kannabisszal foglalkozó vállalkozó, Rocco Meliambro és Fady Mansour büntetőjogász. Derek Ogden, a Kanadai Királyi Lovasrendőrség nyugalmazott főfelügyelője szintén a cég partnere. Az alap nem hozta nyilvánosságra a befektetőit, de közölte:

nem tartoznak közéjük a MindGeek korábbi tulajdonosai, Bernd Bergmair, Feras Antoon és David Tassillo.

Az Ethical Capital bevallása szerint az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra nagy hangsúlyt fektető, jogi szempontból összetettnek számító vállalatokra összpontosít. Az alap az üzlet kapcsán úgy vélekedett, hogy a pornóipart mindig komolyan szabályozták, vizsgálataik szerint a MindGeek törvényesen és felelősségteljesen működik. Hamarosan azt is nyilvánosságra hozzák, hogy mit terveznek a Pornhubbal és társaival. A MindGeeknek jogilag Luxemburgban van a székhelye, de a tevékenységének nagy része Montrealban zajlik – írja a Bloomberg.

Két legnagyobb oldala, a Pornhub és a YouPorn látogatószáma együttesen napi 150 millió főre tehető, előbbi a világ 12. leglátogatottabb weboldala.

A cég körül 2020 decemberében robbant ki a botrány a The New York Times egy cikke után. Kiderült, hogy a PornHub sok videójában kiskorúak szerepeltek, vagy olyan tartalmak kerültek fel, amik közzétételébe a rajtuk szereplők nem egyeztek bele, illetve zaklatás áldozatairól is voltak felvételek. Emiatt a Mastercard és a Visa felfüggesztette a kifizetéseket az oldalon, így a vállalat pénzforgalma elapadt, és a kölcsöneit sem tudta törleszteni.

A MindGeek végül meghajolt a pénzforgalmi szolgáltatók akarata előtt, és megtette, amit addig se kormányok, se szervezetek vagy egyezmények nem voltak képesek elérni: eltávolította a Pornhubról a tartalom több mint háromnegyed részét, vagyis az elérhető videók száma egyik napról a másikra 13 millióról 4 millióra csökkent. Tavaly júniusban a The New York Times újabb cikket közölt a hiányos moderálási elvekről, amit ugyan tagadott a vállalat, de nem sokkal utána távozott Feras Antoon vezérigazgató és az ügyvezető igazgató, David Tassillo.