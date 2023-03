Az szinte csak lábjegyzet, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino közfelkiáltással kapott újabb négyéves mandátumot a szervezet élén. A Ruandában megtartott kongresszuson az 52 éves svájci-olasz sportvezető szokásához híven számos témában tett hangzatos nyilatkozatot: beharangozta például az új focis videójátékot, amelyet már nem az EA Sports készít majd FIFA névvel.

Persze a bejelentés részleteitől a játékosközösség nyomban kiakadt.

Még négy évig nyilatkozhat a FIFA elnökeként Gianni Infantino.

Fotó: Getty Images

Az új FIFA-játék – a FIFA 25, 26, 27 és így tovább – a legjobb e-játék lesz minden fiúnak és lánynak. Hamarosan lesznek híreink ezzel kapcsolatban

– mondta a digitálisan aktív Infantino.

A szektor szakértői szét is kapták a nyilatkozatát, kiemelve, mennyire régimódi hozzáállás, hogy csak fiúk és lányok, tehát gyerekek játszhatnak vele, nem beszélve arról, hogy az e-játék kategorizálás se nem pontos, se nem időtálló.

A lényeg azonban, hogy a FIFA és az EA Sports szerződése véget ér, miután a gyártó nem akarta megadni azt a pénzt, amit a szövetség követelt a jogokért, úgyhogy a tavaly megjelent FIFA 23 a sorozat utolsó közös darabja – pedig jósnak sem utolsó –, és idén már EA Sports FC néven jelenik meg az EA fejlesztette széria legújabb kiadása.

A tavaly megjelent darab az EA Sports-féle széria utolsója.

Fotó: Shutterstock

A FIFA játéknév is tovább él azonban, habár a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség azt még nem jelentette be, hogy az EA helyett kivel szándékozik előállíttatni a terméket. Infantino nyilatkozata pedig azt engedi sejtetni, hogy késésben vannak, idén talán nem is lesz „saját” játékuk, hiszen FIFA 24-re nem utalt, csak FIFA 25-re.

Mindenesetre Gianni Infantino ellenfél nélkül, közfelkiáltással lett újraválasztott FIFA-elnök 2027-ig. Kigaliban, az ünnepi beszédében a videójátékos nyilatkozata mellett olyan kijelentéseket tett, mint például, hogy

a ruandai népirtás emlékművénél tett látogatása adott neki hitet 2016-ban, amikor beugrott a korrupció miatt eltávolított előző elnök, Sepp Blatter helyére,

illetve hogy most azt üzeni azoknak, akik kedvelik (szerinte nagyon sokan), illetve akik utálják (szerinte kevesen), hogy egyaránt szereti őket.