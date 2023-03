A divat olyan, mint egy sziget. A luxusmárkák sikeresen emelték áraikat az elmúlt években – néhányan, mint például a Chanel, szemkápráztatóan –, a kereslet stabilitása miatt a divat, a gazdasági aggodalmaktól messze érzi magát. "Még nem találkoztunk ellenállással" - mondta az egyik luxusvezető, akivel az árhelyzetről beszélgetett a The Wall Street Journal tudósítójával a milánói divathéten.

Prada - praktikus luxus

Fotó: AFP

A divatbemutatókon a hírességek továbbra is elképesztő együttesekben páváskodnak a fotósok előtt; Kim Kardashian a Dolce & Gabbana skarlátvörös kristály melltartóját viselte; és a Prada szó szerint több tízezer illatos liliomot szabadított el a kifutó feletti narancssárga oszlopok felett. Két hangulati elem játszik itt szerepet: a megszorítások és a bőség – néha mindez ugyanazon márkán belül.

A Gucci egy bolondos showt adott a múlt és a jelen Gucci-referenciáiról - mutatós Y2K táskák, kivillanó tangák és bolyhos műszőrme kabátok, de lompos öltönyök is szerepeltek a repertoárban. A luxusmárka új kreatív igazgatója, Sabato De Sarno, aki Valentino egykori divatigazgatója, májusban érkezik Alessandro Michele utódjául - első bemutatóját szeptemberben tartja.

Prada: elegánsan engedték le a limbólécet

A Pradát három éve irányítja közösen társalkotói minőségben Miuccia Prada és Raf Simons – sokak szerint most hozták ki legjobb közös kollekciójukat. A márka kissé szokatlan hősnői - Dua Lipa, Hunter Schafer és Thuso Mbedu, hogy csak néhányat említsünk - a padokra zsúfolódtak, hogy megnézzék a szemet gyönyörködtető műsort. A levegő csordultig volt liliom illattal, mintha a menyasszonyi ruha ihletésű fehér szoknyákon lévő virágok árasztották volna.

A márka ajánlata ebben a szezonban a jól ismert klasszikusokból áll, de olyanok is vannak köztük, amelyeket még soha nem mutattak be. Hosszú és rövid düftin kabátok, hétköznapi sötétkékben, amelyek praktikus kapcsokkal vannak átalakítva. A gyapjú blézerek gombos hegyes és kötött gallérral díszítettek.

Ferragamo: friss energia egy konzervatív márkának

A 27 éves brit tervező, Maximilian Davis, a firenzei és milánói székhelyű Ferragamo márkának készített második kollekciójában magabiztos, letisztult férfi és női kollekciót mutatott be. A a fiatal tervező egyik specialitása a szabás. A színek - sötétkék, skarlát, krém és rengeteg fekete – a várakozások szerint több vásárlót vonzanak, mint a Burberry vagy a Coach által kínált 1980-as évekbeli árnyalatok. Mindenkinek szüksége van egy jó öltönyre és kabátra, és ezek olyan darabok, amelyeket hetente legalább egyszer lehet viselni. A táskák is letisztultak, és minimalisták, egyszerű formákban és többnyire fényes bőr kivitelben. Ugyanakkor a magas sarkú női szandálok némelyike kényelmetlennek és hordhatatlannak tűnik. Még mindig hatalmas lehetőség kínálkozik a márka számára, hogy mindennapi viselethez való cipőket készítsen – különösen a klasszikus, lapos sarkú masnis kialakítás megalkotójaként. Ahogy a Ferragano vezérigazgatója, Marco Gobbetti mondta néhány hónappal ezelőtt: "ez a márka bőrárukra és cipőkre épül. Nyilvánvaló, hogy ezek lesznek a vállalat húzótermékei”.

Ferragamo - a jó szabás a lényeg

Fotó: MARCO BERTORELLO

Bally: a jó élet szinonimája

Rhuigi Villaseñor, a több millió dollárt érő Rhude márka energikus Los Angeles-i tervezője, akire tavaly azért csaptak le, hogy élessze újjá a kissé álmoskássá vált svájci Bally divatházat, nem fél a stratégiailag szükséges drámától. Az új kollekció bemutatója így már több mint fél órát késett, amikor a sajtócsapat aggódva kezdett suttogni a fejhallgatókba: "Hány perc még?" (Valaki meg tudja mondani? Rihanna úton volt. Az aktuális késlekedő vendégek? Adrien Brody és Georgina Chapman tervező selyem estélyiben jelent meg – hatásos időzítés, amikor volt férje, Harvey Weinstein elítéléséről szóló hírek keringtek éppen).

A bulvárlapok által felfújt műsor nyitánya illik egy olyan márkához, amely egy újfajta csillogást mutat be – a szexiség és a fényűzés a hívószavak. Egy interjúban Villaseñor "vad utazásnak" minősítette kollekcióját, amely végső soron a Bally márka gazdag történelméről és örökségéről szólt - beletéve a saját lendületét. A combig érő csizmákba, miniszoknyába és bolyhos, színes műszőrmékbe öltözve, a nők egy 1970-es évekbeli Martin Scorsese-film szereplői, akik éppen Vegasban vagy Monte Carlóban kaszáltak nagyot. Még egy bizonytalan gazdasági környezetben is vannak olyan emberek, akik nagy pénzt keresnek, és ezt a ruháikon keresztül is meg akarják mutatni.

Bally - márkatörténelem csavarokkal

Fotó: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Bottega Veneta: luxuskivitelezés - egy egészséges adag káosszal

A Matthieu Blazy kreatív igazgató irányítása alatt álló Bottega Veneta bemutatójának már három éve hasonló vonzereje van, mintha ellátogatnánk egy művészeti vásárra. Csupa váratlan szín és anyag, korosztály és stílus szerinti szereplőgárda, valamint kiegészítők, amelyek arra késztetnek, hogy közelebbről is megnézd őket. Képzeljünk el egy mentazöld ruhát, hullámokkal mintázva, egy hatalmas kabátot, amely úgy néz ki, mint egy sztracsatella fagylalt és egy dalmata kutya keveréke.

Bottega Veneta - minden ugyanaz másképpen

Fotó: Gamma-Rapho via Getty Images

Blazy új védjegye a trompe l'oeil, amikor valami úgy néz ki, mintha valami lenne, de közben meg teljesen más. Például egy farmer, vagy egy csíkos oxford-ing, amely valójában bőrből készült. Trükk és bravúr is ez egyben, viszont az ínyencek ki is fizetnek 5 ezer dollárt a farmernek látszó, valójában nubuk nadrágért. Kevésbé hatásvadász kreációk az intrecciato technikával készült táskák, amelyek között sok kézzel szőtt, bohém darab is található. Újdonság ez egy olyan márka kínálatában, amelyet egykor a takaros polgári hölgyek szerettek. Egyébként tavaly november óta a Bottega táskák "kézműves tanúsítvánnyal" is büszkélkedhetnek, ami azt jelenti, hogy a vásárlók élethosszig tartó garanciára és korlátlan javításra jogosultak.