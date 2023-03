Zacher Gábor toxikológus, Hevesi Kriszta szexuálpszichológus és most már Molnár István Jenő jogász és bűnmegelőzési szakértő is a biztonságos fesztiválozásért fog dolgozni a Safety First programon keresztül. A programot 5 évvel ezelőtt hívta életre a Balaton Sound, idén csatlakozik hozzá TITS Gang, DJ Yamina és DJ Metzker Viktória is, akik a biztonságos bulizás aktív szószólói.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

A Safaty First programon keresztül a szakértői csapat a fesztiválozók segítségével azon dolgozik, hogy konkrét lépéseken keresztül a fiatalok minél tudatosabban és biztonságosabban szórakozhassanak. Fontos, hogy a vendégek a bulizás közben figyeljenek egymásra és szükség esetén tudják, hogy mit kell csinálni. A kezdeményezés keretében fesztiválszervezők és külsős szakértők gyűjtötték össze az általuk leggyakrabban tapasztalt fesztiválproblémákat, illetve azt, hogy a fiatalok miként előzhetik meg ezeket. A szakértői csapat, valamint az őket segítő önkéntesek a fesztiválon is jelen vannak, hogy helyszíni jelenléttel és segítségnyújtással is hozzájáruljanak a biztonságos fesztiválozáshoz.

A Safety First program egyik leginnovatívabb eleme

a Sound applikációban elérhető pánikgomb.

Ennek segítségével a vendégek jelezhetik a szervezőknek, hogy segítségre szorulnak, vagy valamilyen problémás esetet észleltek.

A fesztivál szakértői csapatához csatlakozott Molnár István Jenő a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. A bűnmegelőzési szakértő, aki korábban rendőr volt, elmondta, hogy nagy örömmel csatlakozott a Safety First csapathoz, mivel kiemelten fontosnak tartja az ifjúságvédelmet.

A felkérést kiváló lehetőségnek tartom arra, hogy válaszaimmal, tanácsaimmal felhívjam a figyelmét a bulizni vágyó fiataloknak arra, hogy szórakozni biztonságtudatosan is lehet. Bízom benne, hogy szavaim és üzeneteim minél több személyhez jutnak el

– mondta Molnár István Jenő.