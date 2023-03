A közösségi médiában több ezer alkalommal megosztott bejegyzések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek több mint egymilliárd dolláros vagyona van, és felkapott híresztelés volt az is, hogy a politikusnak egy 35 millió dolláros floridai háza is van, azonban a pletykákról kiderült, hogy egyik sem igaz. A nyilvános feljegyzések szerint az ukrán államfőnek nincs a nevén ingatlannal az Egyesült Államokban, a pénzügyi információk és a független vizsgálatok pedig azt mutatják, hogy

Zelenszkijnek távolról sincs milliárdos vagyona.

Fotó: AFP

„Ukrajna elnökének 35 millió dolláros otthona van Floridában, és 1,2 milliárdnyi tengerentúli bankszámlával büszkélkedhet” – áll egy kép aláírásában, amelyet David Wolfe amerikai író tweetelt február 24-én. „Zelenszkijnek 15 ingatlana, 3 magánrepülője és havi 11 millió dolláros bevétele van. Miért nem kérdőjelezi meg senki, hogy mire mennek el a segélyszállítmányaink?” – fogalmazott, és a poszt több mint 10 ezer megosztást produkált. Hasonló állítások széles körben elterjedtek a Facebookon és az Instagramon is.

A Yahoo News cikke szerint a híresztelések először 2022 februárjában jelentek az orosz Telegram-csatornán. Az állítások újra körbejárták az internetet, miután az Egyesült Államok 2 milliárd dolláros kiegészítő biztosítékot ígért Ukrajnának 2023. február 24-én, az orosz invázió első évfordulóján. Washington több mint felét biztosította annak az 50 milliárd dolláros katonai segélynek, amelyet Kijev a háború kezdete óta kapott. Ez a támogatás jó néhány politikus bírálatát váltotta ki, köztük 11 republikánus képviselőháziét is, akik támogatták az Ukrajnának nyújtott tengerentúli segélyek leállításáról szóló határozatot.

Amerikai védelmi tisztviselők szerint ugyanakkor

nincs bizonyíték arra, hogy Kijev visszaélne a segélyekkel, és a közösségi médiában közölt adatok alaptalanok, amint azt más, független tényellenőrző szervezetek is jelentették.

Mekkora vagyona van Zelenszkijnek?

Forbes egy 2022. áprilisi cikkében úgy becsülte, hogy Zelenszkij ingatlanportfóliója 4 millió dollárt ér, többek között Kijevben és a Krímben is van a feleségével közös lakása. A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökséghez (NACP) benyújtott dokumentum szerint Zelenszkij és felesége két autót és hat luxusórát is feltüntetett a 2020-as vagyonnyilatkozatában. A Forbes 2022-ben arról számolt be, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az ukrán elnöknek luxusjachtjokból és magánrepülőgépekből álló flottája lenne.