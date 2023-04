A Juice küldetés keretében az Európai Űrügynökség rendkívül részletes vizsgálatokat végez a Jupiteren és annak holdjain. A holdak a Ganümédész, a Callisto és az Europa. A Juice a tervek szerint brit idő szerint csütörtökön 13:15-kor indul az expedícióra.

Fotó: ESA / S. Corvaja

A Juice-t egy Arine 5 rakéta fogja felvinni az űrbe. A kilövést követően nagyjából fél órával válik le a hordozórakéta az űrkabinról, majd 13:51-kor visszaküldi a Földre az első jeleket, amivel a földi legénység átveheti az irányítás a Juice fölött – írta meg a Sky News.

A küldetés teljes ideje nyolc év lesz.

Ebbe beletartozik majd, hogy a Juice megkerüli a Földet és a Vénuszt is a Jupiter felé vezető úton. A három holdat a kabin távérzékelési és geofizikai eszközökkel figyeli majd meg. A csillagászok a Jupitert is alaposan megvizsgálják, hogy az összetett mágneses, sugárzási és plazmakörnyezetről szerzett ismeretekkel más gázóriásokat is tanulmányozhassanak.

Hamarosan nagy tolongás lesz a Holdon, az Orion sikere után elindult a japánok fehér nyula A Hakuto lehet az első magánűrszonda, amely a Hold felszínére jut.

A Jupiter holdjai a Szaturnuszéhoz hasonlóan óceánokkal rendelkezhetnek, amelyek alapjai lehetnek az életnek.

Ezeken az égitesteken a legelképzelhetőbb az élet felfedezése.

Az Európai Űrügynökség (ESA) munkáját a NASA mellett Japán és Izrael űrügynökségei is segíteni fogják.

A Jupiter holdjaihoz sokkal kevesebb napfény jut el, mint a Földre, ezért a ESA mérnökeinek olyan napelemeket kellett fejleszteniük, amelyek a szupersötét körülmények között is képesek működni. Az egységen háromrétegű napelemeket helyeztek el. Az egyes rétegek különböző hullámhosszú napfényből képesek előállítani az energiát. Ezek az eddigi legfejlettebb napelemek, amelyekkel űrexpedíciót végeznek.

A Juice azzal fejezi be a küldetését, hogy a Ganümédész pályájára áll rá.

Ez lesz az első alkalom, hogy ember által alkotott űrhajó egy másik bolygó holdja körül állomásozzon. Ez várhatóan 2034-ben fog megtörténi.