Amikor a Sziget Fesztiválnak nem lesz kulturális hozadéka, akkor úgy gondolom érdemes lesz megfontolni, hogy ez kell-e nekünk

– válaszolta Demeter Szilárd kormánybiztos az Index és az ATV közös műsorának adott interjújában arra a kérdésre, hogy meddig érdemes támogatni a fesztivál megszervezését. A kormánybiztos kifejtette, hogy

amíg a Sziget mint popkulturális nagy tömegrendezvény marad és nem válik könnyűzenei fesztivállá, illetve ameddig a magyar vendégeknek is megfizethető marad, addig „lehet érdemi párbeszédet folytatni” a kérdésről.

Demeter Szilárd úgy fogalmazott, hogy amíg a fesztivál nem arról szól, mit a bulinegyed, hogy

„a részeg legénybúcsús turisták megjönnek, széthányják a helyet és elmennek” vagyis abban a pillanatban, hogy a fesztivál „elválik a magyar kulturális valóságtól (...) tökmindegy, hogy mennyit fizetnek be nemzetgazdasági szempontból” , akkor át kell gondolni, hogy érdemes-e tovább finanszírozni.

Arra a kijelentésére, hogy „nagyon könnyen megszűnhet a Sziget Fesztivál, ha úgy döntünk” azt mondta, hogy „ez a realitásokkal való számvetés”. A Világgazdaság számolt be először arról, hogy Demeter egy korábbi interjúban elmondta, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség a magyar államtól megkapta a Hajógyári-sziget teljes déli részét, az egykori goltftanya területét és egy nyolchektáros területet is, ahol a Sziget Fesztivál ideje alatt a VIP-kemping és a fesztivál pénzügyi bázisa is működik. „Ha mi most nagyon befeszülnénk, akkor azt mondanám, hogy mivel kikerült belőle a magyar tulajdonrész, ezért nekünk nem érdekünk ezt a Sziget Fesztivált ilyen szempontból fenntartani” – fogalmazott korábban.

Vélemény cikkében azt is kijelentette, kérdéses, hogy a közeljövőben akár középtávon egyáltalán megmaradnak-e az ilyen nagy fesztiválok, mert szerinte „egészen egyszerűen azért, mert szerintem fenntarthatatlanok”.

A jövő kiszámíthatatlan, nem tudjuk hogy mi fog történi jövőre, ezért én csak éves szerződéseket vagyok hajlandó kötni

– idézte fel a kormánybiztos azt a megbeszélést, amit a Kádár Tamással, a Sziget Fesztivál főszervezőjével folytatott a fesztivál megrendezésével kapcsolatban. Elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és a III. kerülettel is eddig egyéves szerződést kötött a fesztivál – és már Petőfi Kulturális Ügynökséggel is – , azonban a fővárosi önkormányzat hosszútávon állapodott meg a szervezőkkel, ami a kormánybiztos szerint konfliktust fog okozni a felek között. „A főváros elfogadott egy startégiát az Óbudai-szigetre vonatkozóan. A startégiából pedig kiolvashatóak olyan tendenciák, amelyek a Sziget Fesztivált kissé befelé szorítják az általunk tulajdonolt részre.

Másfelől olyan szigorú feltételeket építetek be, amelyek konfliktusokat fognak okozni a Sziget főszervezőjével”

– fogalmazott, de hozzátette, „ez az ő problémájuk, nem akarok én erről beszélni”.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd/MTI