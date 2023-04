A hét egyik legfelkapottabb híre volt, hogy a Yettel után a Telekom is bejelentette, hogy nem követi a Vodafone Magyarország példáját, amely szerint egyes díjcsomagjai a piacon egyedülálló módon lehetővé teszik, hogy az ügyfelek a fel nem használt adatmennyiséget továbbgörgethessék a következő hónapra.

A rendkívüli döntés után lapunk megkereste a másik két nagy szolgáltatót is, hogy mit szólnak a lépéshez.

Elsőként a Yettel reagált, amelynek vezérigazgatója, Peter Gazik azt mondta, nem kell feltétlenül kommentálnia a versenytársak döntéseit, de azt is elárulta, hogy inkább olyan előfizetői konstrukcióban gondolkoznak, amikor nem kell az ügyfeleknek a megmaradt adatkeretükkel foglalkozniuk. Néhány nappal később a Telekom is megszólalt: a Yettelhez hasonlóan hangsúlyozta, hogy inkább az adathasználati szokásoknak megfelelő mobilinternet-csomag kiválasztásában segíti ügyfeleit.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ukrán gabona: csiki-csuki

A hét másik fontos fordulata az ukrán gabonával volt kapcsolatos, amellyel kapcsolatban Magyarország már régóta jelezte, hogy nem szeretné, ha ellenőrizetlenül ömlene be az unióba. Brüsszel viszont addig erősködött, míg egyre több tagállam be nem állt hazánk mellé a gabonastopba. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő szerint az ügy megmutatta, hogy az érintettek – élükön Magyarországgal és Lengyelországgal – eredményesen tudtak tárgyalni a bizottsággal.

Módosult rendelkezések

A héten a családosok is fontos változásokkal szembesülhettek, miután kedden megjelentek a Magyar Közlönyben a kormányrendeletek, amelyek változtattak az otthonfelújítási támogatásokon. Elsősorban azoknak volt ez érdekes, akiket eredetileg elutasítottak, most ők is kaptak egy utolsó esélyt. Mint ahogy fontos változások voltak a babaváró hitellel kapcsolatban is.

Zelenszkij bíróság előtt?

Erre a jelenlegi helyzetben nem sok esélyt láthatnak a legvérmesebb orosz megmondóemberek sem, nem úgy a Moszkvába menekült egykori ukrán ellenzéki képviselő, Viktor Medvedcsuk, aki előszeretettel támadja régi hazája elnökét. Az állampolgárságától megfosztott Medvedcsuk szerint egy nürnbergi perhez hasonló eljárásban bíróság elé kellene citálni Volodimir Zelenszkijt, különben a világ belesodródik az atomháborúba.

Fotó: AFP

India lehet az új világhatalom

Az ukrajnai háború is bebizonyította, hogy a Szovjetunió felbomlásával Moszkva kvázi végleg elvesztette világhatalmi szerepét, és hiába erősködik most is, egyelőre inkább jóval nagyobbat ártott saját magának az Ukrajna elleni invázióval. Az utóbbi évek-évtized, főképp a háború kitörése óta eltelt időszak már az amerikai–kínai versengésről szólt, így nem csoda, hogy meglódult a fantázia. Immár azt elemezgetik, hogy nem várható-e újabb földindulás a belátható jövőben, azaz nem lehet-e egy harmadik világhatalom is a meglévő kettő mellé. Akadnak, akik szerint igen, és az erről szóló elemzéseknek új lendületet adtak azok a hírek, hogy India népessége a héten meghaladta Kínáét.

De nemcsak demográfiai mutatókban ér fel a legnagyobbakhoz India, hanem lassan gazdasági befolyásban is. Nem csoda, hogy Oroszország is egyre szorosabb kapcsolatokat szeretne ápolni Újdelhivel.