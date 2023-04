A JPMorgan munkatársainak már legalább két évvel azelőtt feltűnt Jeffrey Epstein hatalmas készpénzigénye, hogy az beismerő vallomást tett volna kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélések ügyében.

Fotó: Stephanie Keith / Getty Images

A milliárdos ellen először 2006-ban indult eljárás kiskorú prostituáltakkal való feltételezett kapcsolata miatt, ami 2008-ban zárult le Epstein beismerő vallomásával, és 13 hónapra küldte rács mögé a többek közt Donald Trumppal és András herceggel is baráti viszonyban álló pénzembert.

Epsteint később 2019-ben ismét őrizetbe vették, akkor már emberkereskedelemmel kapcsolatos vádakkal, de az ügy végére nem került pont, mivel zárkájában öngyilkos lett.

Az Epstein pedofilszigeteként is ismert Little St. James magánszigetnek helyt adó Amerikai Virgin Szigetek kormánya azonban nem hagyta annyiban az ügyet, perbe fogta a milliárdos bankját, a JPMorgant, amiért azok a vád szerint éveken keresztül lehetővé tették a milliárdos pedofíliával és szexkerekedelemmel kapcsolatos pénzmozgásait.

A bírósági iratokból kiderült: a bank alkalmazottainak már 2006-ban feltűnt, hogy a milliárdos szokatlanul sok készpénzt vesz fel, ez pedig gyanús kellett volna legyen számukra. Főleg, hogy az iratokból látszik,

a bankárok körében nyílt titok volt, sőt poénkodás tárgyát is képezte Epstein pedofil életmódja, mégsem tettek semmit.

Az ügyész szerint amennyiben a bank dolgozói kötelességüknek megfelelően jelentették volna a gyanús készpénzmozgást, a hatóságok évekkel előbb bizonyítékot szerezhettek volna a milliárdos ellen, amit az ellene zajló eljárások során felhasználhattak volna, így Epstein beismerő vallomása nélkül is rács mögé küldhették volna a milliárdost.

Epstein éves szinten nagyjából 750 ezer dollárnyi készpénzt vett fel, alkalmanként akár 40–80 ezret is egyben, havonta többször, mégsem keltette fel a bankárok figyelmét.

Az iratok szerint Epsteinék azt állították, a készpénzt a milliárdos magángépeinek tankolására költik – a kivétek ugyanakkor az idő alatt sem álltak le, amikor Epstein börtönben volt.

A JPMorgan minden tagad és Jes Staley-re, a korábbi egyik magas rangú vezetőjére mutogat. A JPMorgan szerint azon túl, hogy Staley a privát banki üzletág vezetője volt, szoros baráti kapcsolatot ápolt Epsteinnel, akivel több ezer levelet váltottak egymással, így még ha lett is volna szerepe a banknak a bűncselekmények támogatásában, az Staley saját ténykedésének lenne köszönhető. Staley azonban állítja: semmit nem tudott Epstein ügyeiről.

A bank 2010-ben döntött úgy, nem kíván további üzleti kapcsolatban maradni az akkor már egy évet börtönben töltő milliárdossal, de a szakításra csak 2013-ban került sor, így ez idő alatt még kezelték a milliárdos pénzét.

A JPMorgan egyik vezetője 2011-ben aggodalmat fogalmazott meg egy olyan hitel miatt, amit Epstein egy olyan modellcéggel kapcsolatban kívánt felhasználni, amelyet korábban kiskorú lányok Amerikába juttatásával gyanúsítottak meg. Ekkor már Epstein hatalmas vagyonával kapcsolatban is merültek fel kérdések, mivel pénzének forrását a bírósági iratok szerint nem tudták azonosítani.

Epstein 2004-ben még két, a médiában vele romantikus kapcsolatba is hozott, 18 éves lány bankszámláján és hitelkártyáján is megjelent kezesként, egyikük pedig 450 ezer dollárt is kapott a milliárdostól, de ez sem ébresztett kétségeket a bankárokban.