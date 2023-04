A nagyhatalmak az elmúlt években számos fegyverkísérletet végeztek, így a média érdeklődését felkeltették az oroszországi projektek is. Ezek között megtalálható a világ legnagyobb tengeralattjárója, a Belgorod, amit tavaly állíottak szolgálatba. Jóval több találgatásra ad okot a Poszeidón, aminek erejéről egymást ellentmondó adatok állnak rendelkezésre.

A világ legnagyobb tengeralattjáróra, a Belgorod több Poszeidónnal is felszerelhető.

Fotó: Yakovlev Sergey

A Poszeidón egy atom-tengeralattjáróról indítható nukleáris torpedó-drón hibrid, ami egy víz alatti robbantással radioaktív szökőárt hoz létre, így képes flottákat, kikötőket vagy part menti városokat eltörölni.

Ez persze attól is függ, hogy milyen robbanófejjel rendelkezik, a becslések 2 és 100 megatonna között mozognak, utóbbi kétszer nagyobb, mint a Cár-bomba robbanóereje. Előbbi sem nevezhető elhanyagolhatónak, például a Hirosimát elpusztító Little Boy 15 kilotonnás volt. A 24 méter hosszú, 1,6-2 méter átmérőjű eszköz 56, más források szerint 100 csomós sebességgel képes haladni. Moszkva még januárban közölte, hogy legyártotta az új típusú fegyver első sorozatát, aminek fejlesztését 2018-ban jelentette be Vlagyimir Putyin.

2019-ben az orosz haditengerészet arról adott hírt, hogy 30 darab beszerzését tervezi, majd az orosz védelmi minisztérium közzétett egy videót, amelyen egy B-90 Szarov különleges rendeltetésű tengeralattjáróról próbakilövés közben látható egy Poszeidón. A fegyver ötlete már a hidegháború idején felmerült, de akkor végül elvetették. Az orosz állami televízió 2015-ben leplezte le a létezését, az eurázsiai ország sajtója egyébként cunami-bombaként emlegeti, ami akár 500 méteres szökőárt tud előidézni és képes az Egyesült Királyságot elpusztítani.

Ez ugyan költői túlzás, bár kétségkívül nagy erejű fegyverről van szó. A tervek szerint a Habarovszk és a Belgorod nevű atom-tengeralattjárókat szerelnék fel Poszeidónokkal, utóbbi elvileg hatot képes hordozni. A két jármű jövőre a tervek szerint a Csendes-óceáni Flottához csatlakozik, miután végeztek a a kamcsatkai tengeralattjáró bázis bővítésével, aminek elsősorban Kína örülhet, az Egyesült Államok és térségbeli szövetségesei (Japán, Ausztrália) már kevésbé.

Bár Kína és Oroszország hivatalosan nem hozott létre katonai szövetséget, Putyin és Hszi Csin-ping kínai vezető is szorosabb kapcsolatokat ígért, többek között katonai téren is, aminek egyik jele lehet a kamcsatkai bázis bővítése és a Csendes-óceáni Flotta erősítése Poszeidónokkal. Érdekesség, hogy Észak-Korea hasonlóan működő víz alatti drónt mutatott be Haeil (cunami) néven, bár az még kérdéses, hogy a nukleáris arzenálját bővíteni kívánó remeteállam eszköze bevethető-e.