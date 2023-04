Nem befolyásolja egy mozifilm nézettségét, hogy később mikor kerül fel egy streamingszolgáltató kínálatába az adott alkotás. Egy friss felmérés szerint az Egyesült Államokban a moziba járók többsége akkor is beül egy-egy új premierre, ha tudja, hogy néhány nap vagy hét múlva akár a nappalijában is megtekinthető.

Fotó: Getty Images

Mint ismert: egyre több nagy stúdió – már amelyik rendelkezik ilyen platformmal – dönt úgy, hogy a mozifilmjeit a bemutató után egy bizonyos idővel bemutatja streamingoldalán is. A Disney-nél például ez átlagosan hat hét körüli eltérést jelent, azaz ennyivel később kerül az otthonokba egy-egy újabb alkotásuk a mozis bemutató után.

Ez egyébként fordítottan is igaz, a Netflix ugyanis tavaly saját gyártású filmjét, a sztárokkal tűzdelt Üveghagymát egy héttel a premier előtt mozikba is elküldte, néhány nap alatt pedig több mint 13 millió dollárt keresett vele, majd a nézettség az otthoni premiernél is kirobbanó volt.

Fotó: Michael Buckner

A Deadline cikke szerint az emberek többsége úgy gondolja, hogy nincs befolyással a mozizásra a streamingszolgáltatók előretörése és egyre bővülő kínálata, ez utóbbival kapcsolatban mindössze 28 százalék nyilatkozott úgy, hogy azért jár már kevesebbet filmszínházba, mert otthon is megtalálja a szórakoztató alkotásokat.

A járvány miatti félelem már egyre kevésbé tántorítja el a szórakozni vágyókat, és várhatóan ez, azaz a Covidtól való félelem szép lassan teljesen kikopik. Közben erősödik egy másik távol tartó erő: az infláció. A jegyárak és a mozikban kapható nassolnivalók árának ugrásszerű növekedését egyre többen megérzik világszerte.

A válaszadók 47 százaléka ezt tartja a legfontosabb akadálynak akkor, amikor felmerül, hogy moziban nézzenek meg egy filmet, vagy pedig az otthoni kínálatból válasszanak.

Kivéve persze akkor, ha műfajról van szó. A horrorokat ugyanis sok rajongó még mindig moziban szereti nézni. Ezzel megdőlni látszik a mozihálózatok és filmstúdiók elmélete, azaz azért csökken a nézettség, mert egyre több a streamingszolgáltató. Az igazság ezzel szemben az, hogy csak jobb filmeket kellene kínálni, hogy a nézők bemenjenek a mozikba.