Az orvostársadalom többsége úgy véli, hogy a kávé, illetve a koffein, potenciális szívegészségügyi kockázatot jelent az alapbetegségben szenvedőknél. Orvosi folyóiratokban közzétett tanulmányok szerint a már napi három csésze kávé fogyasztása is kétszeresére növelheti a szívhalálozást, súlyosan magas vérnyomással élő embereknél.

Fotó: mavo

Januárban fogadalmat teszünk, hogy leszokunk a cigarettáról és a kávéról, egészségesebben fogunk élni. A cigaretta -kávé kombó talán a leggyakoribb szenvedélyek közé tartozik. Ami a dohányzást illeti, jól tesszük, ha lemondunk róla. De vajon jól tesszük, ha a kávéról is elkezdünk leszokni? Egészségünk megőrzése érdekében, próbáluk leszokni róla, de valójában még mindig nem ismerjük eléggé az élettani hatásait. Nyilván ebben közrejátszik az is, hogy gyakran halljuk, hogy nem tesz jót. Mert ami jó, az árt. Talán még sincs így.

A világszerte kedvenc élénkítő, milliók reggeleit teszi elviselhetőbbé egész évben. De így a tavasz beköszöntével különösen hálásak vagyunk ennek az isteni nedűnek, mert még a tavaszi fáradtság tüneteit is enyhíti, és ha időben hozzájutunk, talán

nem kell megadni magunkat azonnal a munkahelyen vagy az iskolában a nap közepén ránk törő "mélykómának".

Sokan akkor veszítenek talajt, ha megvonják maguktól a kávét. Van, aki létezni sem tud a napi koffeinadagja nélkül, a napi rituálénk része, vagy egyszerűen csak jó ürügy otthagyni pár percre az íróasztalt és a monitort. A legújabb kutatások szerint nem is kell lemondanunk róla, ugyanis a kávénak számos pozitív élettani hatását igazolták ismét.

Örülhetnek a kávéimádók

A kutatók régóta vizsgálják a kávéfogyasztás emberi szerveztre gyakorolt hatásait. Leggyakrabban a szív egészségével kapcsolatban folytatnak kutatásokat, de számos más élettani hatását is vizsgálják. Egyre gyakrabban hallhatunk olyan eredményekről, amelyek szerint a rendszeres kávéfogyasztás csökkentheti az Alzheimer -kór kialakulását, illetve támogatja a máj egészségét.

A New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban közzétett tanulmány is alátámasztja, hogy a kávé nem jelent akkora kockázatot a szív egészségére, mint ahogy azt korábban hitték. Nem növeli a pitvarfibrillációt, amely szabálytalan szívritmust eredményez. Ez veszélyes vérrögök keletkezéséhez, vagy stroke -hoz is vezethet. A normál koffeinadag nem befolyásolja negatívan a szívritmust.

Különösen azok között a kávéfogyasztók között, akiknél a koffein alvászavart okoz, megnövekedhet a halálozási kockázat hosszú távon, de mindez az alvásminőség romlása miatt. Egyszerűen azért, mert nem alszanak eleget.

Az életkor előrehaladtával is megnő a szívritmuszavar gyakorisága, amiért szintén nem a kávé a felelős. Ezenkívül, a kávé csökkentheti a kognitív hanyatlás kockázatát.

Ha az emberek a szívük egészségét féltik, elsősorban nem a kávéfogyasztási szokásaikat kell górcső alá venniük, sokkal inkább az életmódjukon kell változtatni. Az alvási szokások, az étrend és a testmozgás olyan fontos egészségügyi tényezők, amelyeket érdemes lenne a lista elejére tenni.

Tény, hogy a világ legkedveltebb italának bonyolultak az egyészségre gyakorolt hatásai, és további kutatások szükségesek ezen a téren, de egy biztos, hogy nem lehet az általános rossz egészségi állapotunkat a kávé számlájára írni.