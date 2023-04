A katolikus egyház feje megkezdte magyarországi látogatását. Ferenc pápa április 28-tól április 30-ig tartózkodik Magyarországon, ezalatt találkozik az államfővel, a miniszterelnökkel és a magyar egyház prominens személyiségeivel. Miután Ferenc pápa megérkezett a magyar fővárosba, és találkozott Ferihegyen a fogadó delegációval, az autójába ült, hogy következő hivatalos találkozójára, a Sándor-palotába induljon tovább.

A Rome Report felvétele szerint

amikor a pápa beszállt a fehér Fiat autójába, egy róla mintázott kis plüssbabát talált, amit megáldott, mielőtt visszaadta a sofőrnek.

A pápa egy Fiat 500X modell jobb első ülésébe ült be be. Az Egyesült Államokban is ilyen autót választott, és kimondottan visszautasította, amikor felajánlották neki az elnöki limuzint.

A HírTV cikke szerint a szentatya kedvenc autója a Renault 4-es, amit korábban Argentínában is használt.

2013-ban Renzo Zocca pap felkereste a pápát, hogy szeretné neki adni az akkor 29 éves Renault 4-esét. Ferenc pápa először a szegényeknek szerette volna adni a veterán járművet, de Zocca megnyugtatta, hogy a gépkocsi sokat állt már a nélkülözők szolgálatában, így elfogadta az ajándékot. A hírek szerint a biztonsági szolgálat nem örült akkor az ajándék autónak, hiszen egy ilyen veterán járműben nehezebb vigyázni a pápára.

A Szentatya kedvelt autója 1961-ben mutatkozott be Párizsban, és 33 éven keresztül gyártották, egészen 1994-ig. A legjobb tulajdonsága az volt, hogy szinte fillérekbe került a javítása, és kis túlzással bárki meg tudta szerelni otthon. Úgy tűnik, igaz a mondás, miszerint amíg a kerekek a helyükön vannak, addig a Renault 4-es elpusztíthatatlan.

