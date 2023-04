Egy teljesen hétköznapi, tömeggyártott órát visel budapesti látogatásán Ferenc pápa. A szentatya minden téren ragaszkodik a puritán dolgokhoz, legyen szó autóiról, vagy egy karóráról. Ezúttal is, hiába svájci márkáról van szó, az mégsem Rolex, hanem egy sima Swatch.

A szentatya Budapestre is egyszerű óráját hozta magával. Fotó: Koszticsák Szilárd

A Blikk szúrta ki, hogy amikor a pápa Novák Katalin oldalán ült, egy Swatch Twice Again modellt viselt. Ez egy teljesen átlagos, egyszerű szerkezet, amely csak az időt és a napot, illetve dátumot mutatja. A fekete-fehér szerkezet ráadásul még csak nem is vízálló, a lap szerint az ára pedig kifejezetten olcsónak mondható, mindössze 25 ezer forint.

Az MTI fotóján még jobban látszik a Swatch óra. Fotó: MTI

A pápának egyébként van egy még ennél is olcsóbb, hatezer forintos órája, egy Casio, de az jóval kisebb méretű. Valószínűleg a méretbeli különbség mellett döntött úgy, hogy látogatására a nagyobb Swatchot választja.

