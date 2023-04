A fish and chips (hal és krumpli) menüt a szerényebb árú „chippytől” kezdve a Michelin-csillagos éttermi kínálatig szinte bárhol meg lehet kóstolni Nagy-Britanniában. A hal és krumpli több mint egy évszázada a brit gasztronómia alapétele, amelyet a turisták is nagy örömmel fogyasztanak, azonban mostanra hozzá kellett szokniuk, hogy a korábban elérhető áron is kínált étel ma már sokkal drágább.

A londoni Harrods Dining Hallban a menü minimum 35 fontért (több mint 15 ezer forint) kapható, vagy a szintén a brit fővárosban található Bentley’sben pedig a hagyományos fish and chipset 27,50 fontért (közel 12 ezer forint) lehet megkóstolni.

Fotó: Getty Images

„Többet adunk el, mint valaha. Nehéz időkben, azt hiszem, ez egy tányér boldogság” – vélekedett a 1 Lombard Street Bar & Restaurant tulajdonosa, aki azt is elmondta, hogy a 24 fontért (több mint 10 ezer forint) árult menüből hetente több mint száz adagot adnak el. A Bloomberg cikke szerint az egyébként olcsó étel árát megtépázta az üzemanyag-drágulás, a burgonya árának emelkedése, de a sütőolaj ára is szintén nem látott magasságokat ért el az elmúlt időszakban.

A tőkehal kilónkénti ára 8 fontról (3400 forint) 14 fontra (6000 forint) emelkedett. Az elmúlt évben az étel ára mintegy 22 százalékkal emelkedett.

Hagyományosan a fish and chips – sóval és ecettel megkenve, majd papírba csomagolva – körülbelül 7,50 fontba (3200 forint) került mindössze három éve. Most gyakran 11 fontot (4700 forint) kérnek érte.

A Westfield bevásárlóközpontban található Catch Menél is megemelkedtek a fish and chips költségei. „Nem tudjuk áthárítani az összes költséget, ezért a haszonkulcsunk most alacsonyabb” – magyarázza az étterem séfje. A 35 százalékos behozatali vám kivetése az orosz halimportra – ideértve a fagyasztott tőkehalat és a foltos tőkehalat is – sok vendéglátóhelyet pusztító hatással sújtotta. „Ezek az extra tarifák üzletek ezreit fogják nehéz helyzetbe hozni” – mondta Andrew Crook, a Fish Friers Nemzeti Szövetségének, az iparág kereskedelmi szervezetének elnöke.

„Az igazi hal és a valódi burgonya mindig drágább lesz, mint az ipari, ultrafeldolgozott élelmiszerek” – mondja Tom Kerridge séf, aki számos éttermet vezet az Egyesült Királyságban, köztük két Michelin-csillaggal elismert helyet is. A beszerzési kihívások szembeállítja a chipses helyeket a nagy riválisaival, nevezetesen a sült csirkét és a hamburgert kínáló egységekkel. „Negyven évvel ezelőtt, amikor gyerek voltam, olcsó volt a hal, a krumpli és a zsír.

Most a költségek bénítók: a burgonya 300 százalékkal drágult az elmúlt 18 hónapban”

– tette hozzá.

A hal tekintetében azonban nem maradtak alternatív lehetőség nélkül a vendéglátósok: az északkelet-atlanti spurdogban, amelyet vonzóbban „sziklalazacként” ismernek, évtizedekig népszerű volt a fish and chipset kínáló helyeken, mígnem a tengeri állományok apadtak, és 2010-ben betiltották a hal kifogását. A készletek mára eléggé helyreálltak ahhoz, hogy ismét lehessen horgászni a spurdogot.