A 21 éves Julia Wendell a közösségi médiában, majd a televízióban is azt kezdte terjeszteni, hogy ő a 16 évvel korábban eltűnt kislány, Madeleine McCann. A lengyel Julia Dr. Phil műsorában arról beszélt, hogy nem emlékszik a gyerekéveire, illetve arra sem, hogy milyen körülmények között rabolták el. Állítása szerint első emléke, hogy a családjával, akikre nem emlékszik, egy napos meleg helyen nyaralnak.

Julia Wendell

Julia Wendell szerint lengyel szülei nem a biológiai rokonai, azt pedig nem tudja, hogy hogyan került hozzájuk. A lány szerint hiába kérte, hogy mutassanak az anyjáról olyan fényképeket, amin terhesen látható, vagy kiskori fotókat saját magáról, a szülei ezeket megtagadták tőle. Állítólag az anyakönyvi kivonatát sem adják át neki, így kétségbe vonja, hogy rendelkeznek-e ilyennel.

Ki az a Julia Wendell? Egy 21 éves lengyel nő azt állítja, hogy ő a 16 évvel ezelőtt eltűnt brit kislány 2007-ben egy portugáliai családi nyaraláson nyomtalanul eltűnt Madelaine McCann. Az akkor hároméves kislányt a világ minden táján keresték, de végül sosem került elő. Az eltűnése óta folyamatosan röppentek fel hírek, hogy Madeleine-t látták valahol, több mint száz országból érkeztek ilyen értesülések. Egy lengyel nő most azt állítja, hogy ő Madeleine, ám ezt bizonyítani nem tudja. A 21 éves Julia Wendell szerint a gyermekéveire nem emlékszik, szüleivel való kapcsolata pedig mindig is gyanús volt.

A szülei ezzel szemben azt állítják, hogy Julia mentális beteg, aki mindig hírnévre és figyelemre vágyott, ezért végül megrögzött hazudozó lett. Kiskorában szakemberhez is járatták, aki gyógyszereket írt fel a lánynak, viszont Julia amint nagykorú lett elköltözött otthonról és már nem veszi igénybe az orvosi segítséget. Elmondták, hogy léteznek fényképek a lány kiskorából, illetve az anyakönyvi kivonatot is megmutatták neki, viszont ezeket Julia a költözéskor magával vitte.

A bal oldalon a 16 évvel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann, jobb oldalon pedig Julia Wendell.

Fotó: HANDOUT

Egy DNS vizsgálattal természetesen könnyen bizonyítani lehet, hogy Julia kinek a gyereke, de Madeleine brit szülei nem hisznek benne, hogy Juli az ő lányuk ezért, nem járultak hozzá a vizsgálatokhoz. Julia és jótevője, a magánnyomozó és pszichológus Fia Johansson ennek ellenére beadták Julia mintáit egy klinikára, hogy meghatározzák a lányról, hogy lengyel, vagy brit gyökerekkel rendelkezik?

A DNS-teszt eredményei azt mutatták ki, hogy Julia Wendell 100 százalékban lengyel

– írta meg a joe.co.uk. Fia Johansson a RadarOnline-nak azt nyilatkozta, hogy kis százalékban litván és orosz géneket mutattak ki a lánynál, de összességében egyértelmű, hogy Lengyelországból származik.

Fia Johansson, aki korábban televíziós interjúkban beszélt arról, hogy biztos benne, hogy Julia igazat mond,

most arról beszélt, hogy jobbulást kíván a lánynak.

Azt is közölte, hogy

Julia az ügy lezárásával úgy döntött, hogy vissza költözik az apjához.

Ezzel együtt Johansson arról is beszélt, hogy az ügy sokkal bonyolultabb egy feltűnési viszketegségben szenvedő, hazudozó lánynál. Szerint Julia biztos volt az igazában, ami a gyerekkorával kapcsolatos rejtélyek miatt nem is csoda. Johansson szerint az is gyanús, hogy Julia lengyel szülei sem hajlandók DNS-tesztet elvégeztetni, hogy pontot tegyenek az ügy végére.

Johansson azt is elmondta, hogy nem igazak a vádak, miszerint ő és Julia csak pénzszerzési célból játszották el ezt a színdarabot.

Senki nem fizetett nekünk, mi csak azt tettük, amiben hittünk

– mondta a magánnyomozó, aki magát az emberi elme doktorának tartja.