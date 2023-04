Rekordidő, mindössze tíz munkanap alatt összedobták a támogatók a One more like című magyar játékfilm finanszírozására indított közösségi kampány 80 százalékát az első hazai közönségre szabott online piactéren, a Brancson. Az alkotás a Z generációt érintő közösségi szex útvesztőjéről szól. Főszereplője, az ismert sorozatszínész, Gombos Krisztián segítségével az alkotók őszintén és tabuk nélkül kívánják bemutatni a szociális médiában elterjedt szexuális tartalomkészítés világát és annak veszélyeit.

Gombos Krisztián segítségével az alkotók őszintén és tabuk nélkül mutatják be a közösségi médiában elterjedt szexuális tartalomkészítés világát.

Fotó: One more like / Brancs

A mű elsősorban egy korjelenséget szeretne ábrázolni, miközben ítéletek nélkül vet fel kérdéseket. A különböző online platformok és videómegosztó oldalak like-vadász szemléletmódja ugyanis felerősítette a vágyat a fiatalokban, hogy egyre többet mutassanak meg magukból. A merészebb és intimebb tartalmakkal egyrészről pénzt, másrészről figyelmet, rajongást, szeretetet vagy elismerést akarnak szerezni.

A célzottan erotikus és pornográf platformok folyamatosan növekvő számban vonzzák be az erre a témára érzékeny, adott esetben forráshiánnyal küzdő vagy érzelmeiben manipulálható ifjabb generációt.

A One more like története: egy fiatal fiú a számára addig ismeretlen közösségimédia-platformon kíván bevételhez és népszerűséghez jutni, ám olyan tartalomgyártási cunamiba keveredik, amely előbb gyökeresen megváltoztatja az életét, majd a személyiségét is. Habár a könnyűnek tűnő munka és a magas kereseti lehetőség vonzó, a sorozatos bizonytalan döntések miatt a drámai végkifejlet elkerülhetetlenné válik.

A Brancskozosseg.hu portálon a következő összegekkel támogatható a One more like: 5000 forint (filmnéző csomag),

10 000 forint (támogatói csomag köszönő videóval),

25 000 forint (exkluzív filmvetítéscsomag),

75 000 forint (stábtagcsomag),

250 000 forint (associate producer csomag),

500 000 forint (limitált co-produceri csomag).

A kampány lezárását követően azonnal megkezdődhetnek a gyártási előkészületek, a forgatás június–július körül, míg a bemutató 2024 februárjában várható.

Pálfai Károly író-rendező elmondta, a további támogatások lehetőséget adnak arra, hogy még jobb technikai minőség mellett több helyszínen és izgalmasabb cselekményeket forgassanak le a filmhez. Hozzátette: annak kifejezetten örül, hogy a magyar emberek szerint is fontos és aktuális ez a téma, amellyel foglalkozni kell.