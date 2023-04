Az Artisjus 2022-ben 8,67 milliárd forint jogdíjat fizetett ki a dalok, zeneművek szerzőinek. Ez 29 százalékos növekedés 2021-hez képest, de még nem éri el a koronavírus-járvány előtti szintet. A szerzői jogi egyesület a tavalyi évben 273 millió forintot fizetett a hazai szerzőknek a nemzetközi zenei streamingelhangzásokra, ami háromszoros növekedés 2021-hez képest.

Több mint négymilliárd forintot zsebelhettek be csak a jogdíjakból a hazai zenészek.

Fotó: Shutterstock

Az Artisjus legfrissebb statisztikáiból kiderült az is, hogy

a teljes kifizetett jogdíjösszeg 52,16 százaléka, 4,52 milliárd forint jutott a magyar zenékre és a maradék 47,84 százaléka a külföldi dalokra. A hazai szerzőknek jutó hányad 50-54 százalék között mozog évek óta.

2022-ben minden korábbinál több, 18 414 hazai szerző részesült jogdíjban az Artisjus kifizetései által. Ez a növekedés egyrészt annak köszönhető, hogy egyre pontosabban lehet beazonosítani a kisebb elhangzási adatokat, másrészt az online szolgáltatóknál az alacsony hallgatottságú szerzemények esetén is megtörténik a jogdíjak beszedése és kifizetése.

A zeneipari jelentéshez készült, néhány évvel ezelőtti felmérések alapján Magyarországon a professzionális zenészek jövedelmének átlagosan egyötödét teszi ki a szerzői jogdíj, míg a bevételük fennmaradó része fellépői gázsiból, zeneoktatásból, pályázatokból, előadói jogdíjakból, fizikai és digitális értékesítésből, merchandise termékek eladásából származik.

A szerzői középosztályban 1675 szerző foglalt helyet tavaly, 8 százalékkal többen, mint az előző évben.

Ők azok, akik az egyhavi átlagbér összegénél kevesebb jogdíjat kaptak, de elérték annak 5 százalékát. 2022-ben 112 szerzőnek sikerült havonta megkeresni a hazai átlagbért, közülük 36 alkotó ennek legalább dupláját vitte haza havi szinten. Az átlagbér legalább egyötödét 638-an kapták meg havi szinten jogdíjak után.

Az Artisjushoz tavaly 1338 új szerző regisztrált, az újonnan belépők csaknem fele, 46 százaléka 30 év alatti szerző. A 2020-as rekordévhez képest 2021-ben és 2022-ben is kevesebb új dal született, de még mindig több új szerzeményt jelentettek be az Artisjusnál, mint a pandémia előtt. A szerzők az elmúlt évben 19 844 új dalt vettek nyilvántartásba, ezek többségét a pop (17,2 százalék), a rock/metál (16 százalék) és az elektronikus zene (13,1 százalék) stílusba sorolták be. A dzsessz esetében tízéves távlatban most először haladta meg az összes mű 5 százalékát az ide sorolt szerzemények száma.

A rádiókban legtöbbet játszott harminc magyar dal esetében dalonként átlagosan 3,7 szerző, a legtöbb online jogdíjat termelő szerzeményekre pedig átlagolva 3,5 fő jutott tavaly.

A rádiós sikerek között egy sem volt, amelynek egyetlen szerzője lett volna; az online slágerek között is csak egyetlen. A 2022-ben bejegyzett új dalok között szerepel azonban az eddigi legtöbb, összesen 37 ismert magyar dalszerző közös munkája, a dalszerzők napja alkalmából megszületett Ez a dal mindenkié.