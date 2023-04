A világ egyik, ha nem a legnagyobb vidámparkját álmodta Rákosmentére egy budapesti vállalkozó, Szabó József, aki már be is szerzett több játékot, és a saját műhelyében az embereivel már gyártják az újabb gépekhez szükséges alkatrészeket. Dodzsemeket a világ több tájáról is beszerzett, és egy 1500 négyzetméteres fedett dodzsempályát akar felépíteni, ami több mint kétszer nagyobb lenne, mint a világ jelenlegi legnagyobb ilyen játéka Kaliforniában. Szabó az Indexnek adott interjújában beszélt a terveiről és arról, hogy a vidámparkot akkor is felépíti, ha ahhoz az önkormányzattól nem kap engedélyt.

Fotó: Shutterstock

Szabó József 150-200 millió forintot már elköltött az álmára, és idén még 60 millió ráfordításra számít.

Korábban a Rákosmentei Polgármesteri Hivatal és Horváth Tamás polgármester azt mondta, hogy egy ilyen létesítmény kizárólag hivatalos engedélyekkel és szigorú szabályozás mellett valósulhat meg. Szabó szerint amennyiben az önkormányzat nem támogatja a tervét, akkor a vidámparkot egy alapítványon keresztül valósítja meg, a vendégek pedig annak tagjaként vehetnék igénybe a szolgálatásokat – erről az Index ebben a cikkében írt.

Azóta találkozott már egymással Horváth Tamás és Szabó József. A fogadóóra után a vállalkozó arról számolt be, hogy

a kerület vezetése nem zárkózik el a vidámparktól, a polgármester viszont leszögezte, hogy mindig a kerületben élők érdeke az első

– erről a polgármester a Facebook-oldalán írt.

Az Index arról is írt, hogy miután az első cikkek megszülettek a készülő vidámparkról, több befektető is jelezte, hogy beszállna a projektbe. A vállalkozó elmondta, nem zárja ki, hogy a vidámparkot egy másik kerületben, vagy a XVII. kerület másik pontján hozza létre. Hozzátette, hogy egy olyan parkot képzelt el, ahol a vendégek egy egész napot el tudnak tölteni, és ehhez nem kell vagyonokat elkölteniük.