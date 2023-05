A képregények megfilmesítésével a Marvel Moziverzum 2007 óta eddig közel 26,8 milliárd dollárt keresett, és minden idők legsikeresebb stúdiója lett. Pedig Kevin Feige, a Marvel-birodalom elnöke semmi mást nem csinált, csak mozivászonra vitte a ’comics book’ hősöket.

Egyszerű a recept: legyen nagy bevétel. A hatvanas évek óta felnőtt egy olyan generáció, akik a szuper hősök bőrébe bújva élték túl saját kamaszkoruk frusztrációit, és képzeletükben mentették meg a világot. Ki nem szerette a Pókembert, az Amerika Kapitányt vagy a Bosszúállókat? A Marvel cég jól ráérzett, hogy óriási üzlet van a képregény világában, és CGI- (számítógépes animáció) hősökkel népesítették be világunkat. Sikersztorijuk alapja azokra a rajongókra épült, akik „konteóként” keresték a filmekben az összekötő fonalat, és utalást a stúdió más alkotásaira, és ezzel Feige tényleg igazi moziverzumot hozott létre.

A GOTG indulása

A 2014-ben készült A galaxis őrzői (GOTG), egy új korszakot indított a Marvellnél. James Gunn, a film rendezője és forgatókönyvírója új alapokra helyezte a sci-fis szuperhősfilm műfaját. Az ötlet talán a Csillagok háborújában szereplő Han Solo karakteréből jöhetett, aki a világűrben is vadnyugati hősként, ezeréves űrhajójával segített a Jedi lovagoknak. A galaxis őrzőinél is ezt a receptet folytatták az alkotók. Akciódús jelenetek, ironikus humor, esélytelen szereplők, akiknek nemcsak hogy helyén van a szívük, hanem igazi szuperhősként tudnak győzni. És ami a legfontosabb, az egész film egy popkulturális időutazásra viszi a nézőket, ahol a 70-es, 80-as évek ikonikus és fülbemászó dalai kísérik a hősöket a győzelem felé.

A Marvel vezetői nem is gondolták volna, hogy a nagyközönség számára ismeretlen képregény karakterei ennyire sikeresek lehetnek. Hollywoodban általános szabály, hogy a produkciós cégek onnan számítják a filmet sikeresnek, ha eléri a ráfordított költségvetés dupláját.

A 170 és 200 millió dolláros költségvetéssel készült első két rész, 773, illetve 863 millió dolláros bevétele után a stúdió vezetőinél sem volt kérdés, hogy folytassák a szedett-vedett hősök világűrben játszódó kalandjait. Készült belőle két film, videójáték és egy tévés különkiadás is a karácsony ünnepét utáló Kevin Baconnel, akivel egyébként a rendező a kilencvenes évek óta szoros barátságban van. Így a szuperhőseink szabad utat kaptak, hogy végre elkészüljön a harmadik rész is.

Egy forgatás nehézségei

Külön filmet is megérne, hogy miért kellett hat évet várni a harmadik galaxisrészre, bár ahogy a mondás tartja, a jó borhoz is idő kell, így sokkal átgondoltabb lett a különc csapat utolsó utazása. Gunn korábbi, viccesnek szánt tweetjeit előszedték páran, és a rendező kirúgását követelték. Ez az egész a #metoo indulásával párhuzamosan zajlott, így a filmstúdió nagyon is komolyan vette az ügyet, és felbontotta a rendezővel az együttműködést. A Warner-csapat viszont kapva kapott az alkalmon, és megbízta Gunnt az öngyilkos osztag második részének rendezésével, majd azt követően kinevezték a DC-részleg vezetésére. A GOTG jövője kérdéses volt, a szerződés szerint hátramaradt a trilógia befejező részének elkészítése.

A stáb tagjai nem hagyták annyiban a dolgot, és a rajongók sem. Több mint 300 ezer aláírással követelték a rendező visszahelyezését.

A helyzetet súlyosbította, hogy az új Marvel-filmek nem hozták a várt bevételt, így nem maradt más lehetősége a stúdiónak, mint hogy újra elővegye A galaxis őrzői sztoriját. Rendező híján még a friss Oscar-díjas Bradley Coopert is megkeresték, hogy átvegye a filmet. És mivel a pénz nagy úr, és Gunn nagyágyúnak számított a korábbi filmjeinek sikereivel, így a stúdió kompromisszumos megoldásokat keresett a Disney-vel, hogyan tudják visszahozni őt az utolsó rész befejezésére. Miután sikerült a stábot újra összerántani, Gunn 2020 augusztusára új forgatókönyvet készített, ahol Mordály, a mosómedve karakterét helyezte a film középpontjába. A Covidot követően végül 2021-re minden összeállt a forgatáshoz.

Milliós díjazások csak a szinkronhangért

A franchise 2014-es elindulásakor még senki sem számolt azzal, mekkora siker lesz a világűr védelmezőinek kalandjai, így a szereplők díjazása is potenciálisan növekedett az évek során.

A főszereplő Chris Patt Űrlordként közel 20-25 millió dollárt keresett azzal, hogy a 80-as évek zenéit nyomta az akciók alatt, miközben megmentette a barátait. A metaforákat nem igazán értő David Bautista, az egykori WWE nehézsúlyú világbajnokból lett színész az első két részért 4,4 milliót kapott, így Batista vagyona közel 16 millió dollár a birkózás során és Hollywoodban elért sikereinek köszönhetően. A Marvel világában Grootként debütált Vin Dieselnek nem kellett túl sok szöveget tanulnia, az „Én vagyok Groot” mondatáért 13 millió dollárt kapott az utolsó részben. Bradley Cooper sem ment haza üres kézzel Mordálynak kölcsönzött hangjáért. Több mint 20 millió dollárt keresett A galaxis őrzői filmekben a mosómedve szinkronizálásával.

Gamorát alakító Zoe Saldana pedig 10-15 milliót kapott az összes MCU-filmjéért. A stúdió közel 250 milliót tolt bele a teljes költségvetésbe, de már az első heti 344 millió dolláros bevétel is felülmúlta a várakozásukat. Reményeik szerint az egymilliárd dolláros bevétel a cél, bár, ha a pénztáraknál kígyózó sorokra gondolunk, ennél nagyobb nyereség is elképzelhető azért, hogy hőseink megvédték a galaxist, ha máshol nem is, de legalább a mozivásznon.