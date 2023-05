Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) országos, középtávú előrejelzése szerint hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, a legtöbb napsütésre a Duna-Tisza közén lehet számítani. Délelőttre a délnyugati határ mentén is megszűnik a gyenge eső, majd száraz idő várható. Az északkeleti szél élénk, az ország keleti felén erős lesz, a Zemplénben és a Bodrogközben viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Fotó: Shutterstock

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, egy-egy erős széllökés is lehet. Hajnalra általában 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi völgyekben pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15-20 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, késő délutántól a nyugati határvidéken növekedhet a felhőzet, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között várható, de az északi völgyekben hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16-21 fok között várható. Csütörtökön az ország délnyugati felén megnövekszik a felhőzet, ott már eső, zápor előfordulhat, máshol napos idő várható fátyol-, illetve gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 6-12, délután 16-22 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, arrafelé eső, zápor előfordulhat, másutt nagyrészt napos időre van kilátás csapadék nélkül.

A minimum-hőmérséklet 6-13, a maximum-hőmérséklet 13-22 fok között valószínű, északkelet felé lesz melegebb.

Szombaton a déli, délnyugati országrészben nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, másutt kevesebb felhőre kell számítani. Délnyugat felé nagyobb valószínűséggel lehet csapadék. A keleti, délkeleti szél élénk, olykor erős lesz. Hajnalban 7-13, délután 15-20 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap felhős idő valószínű, délnyugat felé haladva növekvő valószínűséggel fordulhat elő eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 8-13, délután 15-20 fok között valószínű.