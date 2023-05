A Luton Town egyike volt a Premier League, azaz az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság alapító tagjainak, mégsem játszott benne soha: a Luton ugyanis megszavazni még meg tudta a bajnokság megalapítását, a szezon végén kiesett, így soha nem játszhatott még a modern kor legjobb bajnokságában. Egészen mostanáig.

Elhozza a kisvárosi idillt a legnagyobbak közé a Luton Town.

Fotó: AFP

A Luton ugyanis szombaton 120 percnyi játékot és egy 12 lövésig elhúzódó büntetőpárbajt követően megverte a Coventry Cityt a Championship rájátszásában, és ezzel ismét feljutott az angol labdarúgás legmagasabb osztályába, a Premier League-be.

A Luton 31 év elteltével ismét a legnagyobbak közt játszhat, jelentős tőkeinjekciót hozva el a csapat számára.

A Luton a feljutásért a következő három szezonban alsó hangon 211 millió dollárt tehet majd zsebre, illetve ha a kiesést is elkerüli az együttes, akkor ez az összeg akár 360 millió dollárig is felkúszhat. A pénzre szüksége is lesz a csapatnak, mivel a Premier League-csapatokhoz képest nagyon kicsi, mindössze tízezer fős stadionját 15 millió dollár értékben kell renoválja a nyáron, hogy megfeleljen az első osztály elvárásainak.

A csapat stadionja egyébként is valódi igazgyöngy lesz a liga topcsapatai által lakott létesítményekhez képest: a Kenilworth Road lelátóira ugyanis a szomszédok kertjein keresztül vezet a szurkolók útja.

Otthonos a bejutás a Luton Town stadionjába.

Fotó: Shutterstock

Az együttes tíz éve még az angol ötödik ligában futballozott, amit pontlevonások, kiesések és folyamatos vezetőváltás kísért, Azóta azonban nagyot fordult a szekér a Lutonnal: négy másodosztályban töltött szezon és egy elbukott feljutási párharc után valóra vált a játékosok és a szurkolók álma, akik közül

minden bizonnyal Pelly Ruddock Mpanzu, a csapat sokoldalú középpályása a legboldogabb most, aki mind az öt osztályt végigjárta a csapattal az elmúlt tíz évben.

Mpanzu a feljutásról úgy nyilatkozott: „Úgy érzem, beteljesítettem a futballt. Hatalmas utazás volt, megvoltak a mélypontok és a csúcsok is, de hinnünk kell magunkban, és itt is vagyunk.”