A légiutas-kísérőknek nem dolga, hogy az utas fedélzetre felvitt kézitáskáját a fej feletti tárolórekeszbe tuszkolja, sőt egyes légitársaságoknál kifejezetten tiltják ilyen esetben a segítségnyújtást. Az ok meglehetősen prózai: ha a stewardess a súlyos csomag emelgetése közben megsérül, azzal a járat indulása is veszélybe kerülhet, sőt volt már rá példa az Egyesült Államokban, hogy kiesett dolgozót nem tudták pótolni és emiatt törölni kellett a járatot. Mondjuk nem ez a jellemző.

A stewardessek csak kivételes esetekben nyúlhatnak a kézipoggyászhoz.

Fotó: Shutterstock

Van egy másik a jogszabály is, amellyel tétlenségre ítélik még az amúgy segítőkész légiutas-kísérőket is. Nevezetesen az üzemi balesetre vonatkozó biztosításuk akkortól lép életbe, mikor az összes utas elfoglalja a helyét és a repülőgép ajtaja bezárul. Ha ez előtt történik a poggyászbaleset, arra nem érvényes a biztosításuk és kártérítés sem jár annak aki emiatt hosszabb időre kiesik a munkából.

Ez a faramuci helyzet azonban fokozatosan megváltozik, a Delta, a SkyWest és a United légitársaságnál nemrégiben bevezették a beszállás és a beszállás előtti kártérítés formáit, ami bizonyos védettséget ad az ilyen peches esetekre.

Taylor Garland, a 19 amerikai légitársaság 50 ezer légiutas-kísérőjét képviselő szövetség (Association of Flight Attendants-CWA) szóvivője egyszerűen fogalmaz.

Ha egy utas fizikailag képtelen felemelni és betenni kézipoggyászát a fej feletti tárolóba, akkor azt a táskát fel kell adni – még ha pénzbe kerül is. Senki se bízzon abban, hogy a személyzet ezt megteszi helyette

– nyomatékosította. A légitársaságok az utazási feltételek hosszas felsorolásában, az apró betűkkel szedett részben természetesen ezt a poggyászrakodási kérdést is taglalják. A Delta Air Lines szóvivője, Ben Zhang ebből idéz, miszerint "a légiutas-kísérők bizonyos kivételektől eltekintve nem segíthetnek proaktívan az utasoknak abban, hogy a kézipoggyászokat a fej feletti tárolókba helyezzék".

Kivételes esetek azonban itt is vannak: a fogyatékkal élő ügyfelek, nekik külön kérés nélkül is segíteniük kell a légiutas-kísérőknek, kivéve, ha az utas ez határozottan elutasítja. Ezt olyan magas szinten kezelik Amerikában, hogy külön törvényt is alkottak rá.

Nem mindenhol utasítják el mereven a segítségnyújtást.

A Southwest és a JetBlue a vállalati kultúra részének tekinti, hogy segítenek az utasoknak a csomagok elhelyezésében. Chris Perry, a Southwest szóvivője az AFAR érdeklődésére közölte, hogy önkéntes alapon a stewardessek segíthetnek, de ez nem előírás számukra.

Az edények összeszedése a légiutas-kísérők munkaköri kötelességei közé tartozik.

Fotó: Shutterstock

A segítségnyújtásnak több módozata van, jelentheti azt, hogy a csomag fizikai érintése nélkül tanácsot adnak az utasnak, melyik élével tegye be a pakkot a rekeszbe, hogyan álljanak a görgők, vagy olyan helyre kísérik, ahol van még szabad hely. Egy-egy udvarias kérésnek azonban nehéz ellenállni, vagy az egyik rátermett utastárs megkérésével elkerülhető a konfliktushelyzet már az utazás elején.