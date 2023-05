Május 31-én rendezik meg Budapesten, a Puskás Arénában az UEFA Európa Liga döntőt. A Budapest Airport a hatóságokkal közösen hónapok óta készül a mérkőzéssel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésre, a csapatok, a VIP-járatok és a várhatóan több tízezer szurkoló fogadására.

A Budapest Airport felhívja az utasok figyelmét, hogy a döntő napján, valamint az azt megelőző és az azt követő napon (vagyis május 30. és június 1. között)

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és környékén megnövekedett forgalomra, a repülőtéren pedig esetlegesen a szokásosnál hosszabb várakozási időre számítsanak.

A Budapest Airport közleményében azt írta, hogy az UEFA Európa Liga-döntő a csapatok és a szurkolók érkezése és távozása miatt a repülőtér és a fővárosi infrastruktúra történetének egyik legnagyobb kihívást jelentő feladata.

Másfél nap alatt több mint 70, szurkolókat szállító dedikált repülőgép érkezik majd szinte egy időben, és távozik úgyszintén egymás után.

Ez azt jelenti, hogy a normál napi utasforgalom felett további húszezer charter- és menetrend szerinti járattal közlekedő szurkoló érkezését és hazaindulását kell kezelnie a Budapest Airportnak, amely mind a vállalat, mind pedig a közreműködő cégek és hatóságok részéről rendkívüli koordinációt igénylő feladat. A felkészülés már hónapok óta zajlik.

Az UEFA Európa Liga döntőjére összesen mintegy 50 ezer szurkoló érkezhet

– írta meg az Mfor.hu a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataira hivatkozva. Május 26-án már több mint 34 ezer előfoglalást regisztráltak a budapesti szálláshelyeken. A két együttes szurkolóinak 15-15 ezer belépőt biztosítanak, illetve mellettük még több ezer szakmai szervezet képviselője és újságírók is érkeznek az eseményre.

A Budapest Airport a hatóságokkal közösen teljes készültségben, maximális létszámmal várja az eseményt, hogy az utasoknak zökkenőmentes utazási élményt biztosítson.

A csapatok és a dedikált charterjáratokon utazó szurkolók kizárólag a számukra kijelölt útvonalon fognak közlekedni a repülőtéren, ahová ezalatt az idő alatt más utas nem léphet be. A biztonság, valamint az esetleges nehézségek elkerülése érdekében a két döntős csapat dedikált charterjáratokon utazó szurkolói két különböző helyszínre érkeznek, és innen is indulnak haza. A Roma csapatának szurkolói a 2. terminál egy dedikált területén jutnak majd ki a repülőtérről, míg a Sevilla szurkolóinak a BUD erre a két napra újranyitja az 1. terminált. A minél gördülékenyebb utaskiszolgálás érdekében a szurkolók kezelését önkéntesek is segítik ez alatt a két nap alatt.

Az érintett időszakban várható megnövekedett utasforgalom miatt a Budapest Airport arra kéri az ezeken a napokon érkező vagy induló utasokat, hogy utazásuk tervezésekor az alábbi szempontokat vegyék figyelembe:

Annak érdekében, hogy a járatukat biztonsággal elérjék, próbáljanak a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával, vagy amennyiben légitársaságuk ezt javasolja, még korábban megérkezni a repülőtérre.

Kísérjék figyelemmel az esemény ideje alatt életbe lépő menetrend- és útvonal-módosításokat a BKK honlapján.

A turistabuszok a szokásostól eltérően a bejárattól két perc sétára található új, ideiglenesen megnyitott Terminál Parkoló busztermináljában állnak meg.

Az autóval vagy taxival érkezők számoljanak az esetleges útlezárásokkal és torlódásokkal, és a szokásosnál több időt szánjanak az utazásra. A taxikat a lehető legkorábban foglalják le.

A terminálokon kihelyezett információs monitorokon vagy a Budapest Airport honlapján ellenőrizzék, hogy a 2A vagy a 2B terminálon juthatnak-e át gyorsabban a biztonsági ellenőrző ponton a beszállókapukhoz.

A feladott poggyásszal induló utasok a gyorsabb poggyászfeladás érdekében ellenőrizzék az indulócsarnokokban elhelyezett monitorokon, hogy az önkiszolgáló poggyászfeladó automatákat tudják-e használni.

A megnövekedett utasforgalom miatt előfordulhat a menetrend szerinti járatok késése.

Az aktuális információkról tájékozódjanak a Budapest Airport weboldalán vagy a légitársaságok csatornáin.