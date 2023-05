Egy volt Playboy-modell állítja, hogy 2006-ban viszonya volt Donald Trump volt amerikai elnökkel. Karen McDoug állítólag Trump megválasztása előtt tíz hónapig volt együtt az akkor már a házas multimilliomossal. Az egykori modellen kívül Stormy Daniels pornószínésznő állította, hogy viszonya volt Trumppal.

A volt elnököt azzal vádolják, hogy 2016-ban, az elnökválasztási kampány idején akkori ügyvédjén keresztül 130 ezer dollárt juttatott el Stormy Danielsnek, hogy hallgasson a kettőjük között állítólag tíz évvel korábban zajlott kapcsolatról. Trump tagadja a kapcsolat tényét.

Donald Trump korábban a közösségi oldalán arról írt, hogy vádemelés és letartóztatás vár rá az ügyben.

Az ügyet politikai indíttatású eljárásnak nevezte, és tiltakozásra szólított fel ellene.

Szerelmes voltam belé, és ő is szerelmes volt belém. Tudom, mert mindig elmondta nekem

– állította McDoug. A Daily Mailnek a nő azt mondta, hogy kapcsolatuk a korábbi elnökkel valódi volt. „Úgy követett, mint egy kiskutya, és megpróbálta felkelteni a figyelmemet” – mondta el Trumpról. „Egy riporter megkérdezte tőle: »Volt viszonya Karen McDougallal?« és csak annyit mondott: »Nem csináltam semmi rosszat.« Tudja jól, hogy igazat állítok” – fogalmazott a volt Playboy-modell.

McDougal azt is állíltotta, hogy 2006 júniusában kezdett találkozgatni Trumppal, majd 2007 áprilisában vetett véget a kapcsolatuknak, majd Bruce Willis színésszel lett viszonya.

„Nem csaltam meg Trumpot, de Bruce-szal már sokat beszéltünk telefonon, így könnyebb volt véget vetni. Miért maradnék egy házas férfival, amikor Bruce kedves srác volt, és szingli? – indokolta a döntését.

A nő állítása szerint 2006-ban Trump, aki akkor a Celebrity Apprentice című valóságshow sztárja volt, részt vett a Los Angeles-i Playboy-kastélyban egy biliárdpartin, amelyet Hugh Hefner adott a műsor résztvevőinek. Akkoriban kevesebb, mint két éve volt házas feleségével, Melaniával, aki éppen megszülte a fiú gyermekükett, Barront. A korábbi modell, aki állítólag átlátszó ruhát viselt a fürdőruhája fölött, azt mondta, hogy felkeltette a ruhájával felkeltette Trump figyelmét.

„Néhány nappal később felhívott, és megkért, hogy vacsorázzak vele a Beverly Hills Hotelben” – mondta.

Most szégyellem magam, mert tudtam, hogy megnősült, de akkoriban ez nem volt szempont nálam. Én akkor egy másik lány voltam, szórakoztam, és nem gondoltam, túl a dolgokat.

– jelentette ki.

Azt is mondta, megdöbbent, amikor egykori szeretője megnyerte a republikánus jelölést. Ahogy a reflektorfény felerősödött, az állítólagos viszonyuk suttogása kezdett elterjedni, és a korábbi Playboy-modell azt is állította, hogy az amerikai bulvárlap, a National Enquirer kereste meg, amely az AMI médiacég tulajdonában van, és amelynek korábbi vezérigazgatója David Pecker volt, aki régóta barátja is volt.

Ügyvédjén keresztül 150 ezer dolláros díjban állapodott meg a lappal, miszerint az egészségről és a fitneszről írt volna- Állítólagos viszonyának történetét nem hozták nyilvánosságra. „Ez megfelelt nekem, mert nem igazán akartam, hogy a történet kikerüljön” – mondta.

Egy dokumentum azt állítja, hogy később a lap és Trump megállapodott abban, hogy az üzletember visszatéríti az AMI-nek a Karen McDougnak fizetett összeget, de Pecker döntött, hogy nem kér az üzletből, miután beszélt a cég ügyvédjével. Az Egyesült Államok Szövetségi Választási Bizottsága 2021-ben úgy ítélte meg, hogy az AMI a nőnek fizetett pénz illegális kampányhozzájárulásnak minősült, és 187 500 dolláros bírságot szabott ki. Trump tagadta, hogy köze lenne a Karen McDougnak vagy Stormy Danielsnek történő kifizetésekhez. Az ellene felhozott vádakat „boszorkányüldözésnek” és „a történelem legmagasabb szintű politikai üldözésnek és választási beavatkozásnak” nevezte.