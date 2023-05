Le akarták állíttatni az olaszok Bruce Springsteen amerikai világsztár csütörtök esti koncertjét, amelyet az árvizekkel sújtott Emilia-Romagna régióban tart. Mint ismert: az áradásokban már többen meghaltak, a hétvégi Forma-1-es futamot is törölték, de a rockert nem tántorította el, hogy megtartsa a bulit.

Fotó: PAUL ZINKEN / AFP

Pedig több helyi rajongója is megpróbálta rávenni a közösségi oldalakon, hogy halassza el a koncertet. Ez nem csak a nem megfelelő időzítés miatt lett volna illendő, de amiatt is, mert a koncert jelentős rendőri és egészségügyi erőket köt le, amelyeket máshol is lehet hasznosítani. Arról nem is beszélve, hogy a koncertre érkezők autóikkal megterhelik az utakat, nehezítve ezzel a katasztrófaelhárítók közlekedését is – írja a Guardian.

Sokan a kialakult helyzetben botrányosnak tartották a döntést és érzéketlennek nevezték magát Springsteent. A ferrarai koncertre előzetesen ötvenezer jegyet adtak el, hogy pontosan hányan mentek el végül, azt nem tudni. A beszámolók szerint a felázott talajon, bokáig érő sárban hallgatják a zenéket a rajongók.