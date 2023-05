Érdekes, hogy a mai rockzenét játszó gitárosok hetvenéves tervezésű hangszereken játszanak, mint ahogy az is, hogy a gitárok állandó babrálásából, javítgatásából, hangzásának tökéletesítéséből egészen jelentős iparág nőtte ki magát a 20. században. A kis házibarkácsoló pionírok mellett két cég értette meg igazán a gitározás lényegét, és tudta a zenészek igényeinek megfelelő újításokat produkálni.

Fotó: AFP

A két gitárgyártó óriás

Az elektromos gitár Fordjaként emlegetett Fender a 2. világháborúban használt technikával forradalmasította a hangszert új csavarozott nyakkal, ergonomikus formával, és megalkotta a basszusgitárok archetípusát is.

Az ötvenes évek másik nagy gitárkészítője, az egyébként 1902-ben alapított Gibson cég pedig

mahagónifából készült, kéttekercses hangszedőivel elegánsabb hangzást biztosított a hangszereknek. Az évi 990 millió dolláros bevételt produkáló, magánkézben lévő vállalat 34 százalékos részesedéssel vezető az amerikai piacon 1986 óta. A második helyen évi 260 ezer gitár gyártásával a Fender cég áll, amely a világjárvány idején az otthon zenélő kezdőknek gyártott akusztikus verziókkal 700 milliós bevételt realizált.

A milliókat érő Les Paul modell

Les Paul igazi kísérletező dzsessz-zenészként kézzel tekercselt hangszedőből, fenyőfából és egy akusztikus gitárból alkotta meg az elektromos gitár prototípusát. A háború után hiába házalt a gitárgyáraknál, senki sem vette komolyan. Mikor Fenderék elindították a Broadcaster modell tömeggyártását, a konkurens Gibson együttműködési szerződést kötött a zenésszel, így nyílt utat kaptak a rendkívüli egyedi hangzású „Gibson Les Paul” gitár megvalósítására, amelyet a köznyelvben Tuskónak neveznek. Ilyen hangszeren játszott Eric Clapton, Slash és Neil Young is, de Pete Townsheend, a Who’s gitárosa is kilencet tartott a színpadon, amelyeket minden egyes dalhoz külön hangoltak. Keith Richard pedig egy 1959-es példánnyal debütált az Ed Sullivan show-ban, amely most egymillió dollárt ér.

Lucille, a tüzes gitár

BB King is a Gibsonjáról volt híres. 1949-ben két férfi egy arkansasi bárban, ahol a zenész játszott, egy nő miatt összeveszett és tüzet okozott. A zenész az égő lángokból kimenekítette az akkor 30 dollárt érő hangszerét, és onnantól kezdve minden gitárjának a Lucille nevet adta.

Lennon 2,4 millió dollárt érő akusztikus gitárja

John Lennon elveszett akusztikus J 160 Gibsonja is kalandos utat járt be, mire a „legek” listájára felkerült. Arról a gitárról van szó, amellyel 1963-ban a Love me do-t is játszotta.

Fotó: AFP

A hangszernek a felvételek után nyoma veszett, majd pár évvel ezelőtt került elő, miután a tulajdonosa, aki anno 175 dollárért vette meg a gitárt, egy 2012-es magazinban látott kép alapján rájött, hogy a nála lévő hangszer nem egy otthoni pengetésre való amatőr darab. 2015-ben egy aukción 2,4 millió dollárért adta el egy névtelen licitálónak az akusztikus gitárt.

Az egymilliót érő, szokatlan formájú gitár

Slashék 1958-as Korona Gibsonját is a világ legértékesebb pengetős hangszerei között tartják számon. Összesen tíz darab készült ebből a modellből. Ráadásul a világ második legjobb gitárosa, Kirk Hammett a Metallicából is ezen a hangszeren játszott.

A sokoldalú és elnyűhetetlen Fender Stratocaster

A nagy rivális Fender Startocaster gitárok az ötvenes években kialakított új dupla vágással, hosszúkás nyakkal és három hangszedővel minden idők legikonikusabb modelljévé váltak. Ilyet gyújtott fel a 67-es monterey-i fesztiválon Jimmy Hendrix is, akinek a koncertjein a gitártörés már a műsor kötelező része volt. Fehér színű Sratóját, amelyen a legendás The Star-Spangled Bannert adta elő Woodstockban, kétmillió dollárért vásárolta meg Paul Allen, a Microsoft társalapítója. Eric Clapton három Strat alkatrészeiből összerakott Blackie-jét 959 ezer dollárért adta el 2004-ben.

A gitár, amelyen soha nem játszottak

Bryan Adams a 2004-es cunami áldozataiért egy Fender Startocaster ajánlott eladásra, amelyet 19 rockzenész, többek között Mick Jagger, Keith Richards, Mark Knopfler, Jimmy Page, Bryan Adams, Eric Clapton és Brian May is aláírt. A hangszer 2,8 millióért kelt el Katarban, a „Reach Out To Asia” jótékonysági aukcióján.

Eddie Van Halen 1984-es, a „Hot for teacher” klipből ismerős, egyedi gyártású, piros fehér Strat-testű Kramer elektromos gitárja több mint 3,9 millió dollárért kelt el idén áprilisban. Az MTV korszakának legikonikusabb hangszere 1982–1985 között minden Van Halen-koncerten és videóban feltűnt.

A rockistenek dobogós helyezettjei

A bronzérmes David Gilmour Black Stratje. Az 1969-es Fender Stratocastert szintén New Yorkban, a zenész saját gitárgyűjteményének aukcióján értékesítették 2019-ben. Gilmour a legjobb Pink Floyd-albumok, mint például a „Wish you were here” és a „Wall” szólóit játszotta ezen a gitáron. A „kis fekete” 3,975 millió dollárért kelt el, de Gilmour összesen 126 gitárját bocsátotta aukcióra. A jótékonysági árverezésből 21 millió folyt be.

Kurt Cobain gitárja. Fotó: AFP

Kurt Cobain gitárjai érnek a világon a legtöbbet

A valaha legdrágább eladott elektromos gitár az 1969-es Fender Mustang Competiton, Kurt Cobain kedvenc hangszere volt, amely a Nirvana zenekar Smells Like Teen Spirit című videójában is jól látható. A New York-i Hard Rock Caféban tartott aukción 150 ezer dollárról induló vintage hangszert végül 4,5 millió dollárrért Jim Irsay gitárgyűjtő vásárolta meg, akinek így már a tulajdonában vannak Elvis Presley, John Lennon, Paul McCartney és David Gilmour hangszerei.

A világ legdrágább gitárja

A Nirvana frontembere 1993. november 18-án játszott az MTV unplugged műsorában öt hónappal a halála előtt. Az 1959-es Martin D-18 akusztikus-elektromos gitárja több mint 6 millió dollárért kelt el. A hangszerből 302 darabot gyártottak összesen, a 7-es számú volt Cobainé. Különlegességnek számított, hogy a gitáron módosítást végeztek egy Bartolini-hangszedővel, a hangvesztés elkerülése érdekében. A kalandos utat bejárt hangszer aukcióra kerüléséről számos legenda kering, de az tény, hogy nem a szűk család értékesítette az ikonikus gitárt.

A gitár típusa, márkája mindig is presztízs volt a zenészeknél, bár egy dologban mindenki egyetért. A milliókat érő hangszer nem jelenti a világhírt és a koncertszerződést a legnagyobb lemezkiadókkal. Ahhoz tudni is kell játszani. Lehet foggal brillírozni Jimmy Hendrixként, vagy cselló vonójával Jimmy Page-ként, de Prince is Angel Cloud gitárjával a lelkét táplálta, Kurt Cobain pedig minden szabályt megszegett, és egyszerűen csak az ösztöneit követte. A lényeg, hogy tehetség nélkül semmire sem mentek volna, hiába a drága hangszer, ha nem tudják úgy megszólaltatni, hogy az egész világ meghallja az akkordokat.