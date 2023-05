A baracskai börtönben három hete tartózkodó Galambos Lajos benyújtotta otthonápolási kérvényét. Az egészségi állapota semmit sem javult az elmúlt egy hónapban, sőt: nem érzi jól magát, a betegsége kínozza, alig eszik, sokat fogyott – írja a családhoz közel álló informátorára hivatkozva a Bors.

Fotó: Bánkúti Sándor /Bors

Mint megírtuk, a zenész eredetileg február 15-én vonult volna be, akkor azonban egészségi állapotára hivatkozva halasztási kérelmet nyújtott be. Ezt végül a bíróság elutasította. A Bors szerint Galambos Lajos a bevonulása után pár nappal máris a börtönkórház egyik ágyán kötött ki, ahol számos orvosi vizsgálatnak vetették alá.

A vizsgálatok célja az volt, hogy bizonyosságot szerezzen a büntetésvégrehajtás arról, hogy alkalmas-e Lajcsi a börtönlétre vagy sem.

Ha igen, akkor rácsok mögött tölti le a 3 év hat hónapos büntetését, ha viszont nem, akkor előfordulhat, hogy házi őrizetben üli le a rá jogerősen kiszabott büntetést.

Az eset a milliókat bukó buliszervezőket is érintette: több zárt körű koncertje is lett volna Galambos Lajosnak a közeljövőben. A zenész a szórakozóhely-tulajdonosok sem szólt, hogy mikor vonul be, ezért az előre megvett jegyek árát vissza kell fizetniük. Eközben brutális áron dobta piacra mocsai kastélyát Lagzi Lajcsi. A 33 szobás, 1868 négyzetméter alapterületű kastélyt és a 13 061 négyzetméteres luxusbirtokot 13 millió euróért, vagyis több mint 5,1 milliárd forintért árulja.