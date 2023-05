Még Rishi Sunak brit miniszterelnök is élesen kritizálta az Eurovíziós Dalfesztivált szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) döntését, amely szerint Volodimir Zelenszkij nem tarthat beszédet a szombati fináléban, mert az esemény szerintük egy szórakoztató műsor, szigorú elvekkel, politikai nyilatkozatoknak pedig nincs helyük. Ez egyébként azért különös érv, mert tavaly például éppen egy politikai üzenetet tartalmazó dallal nyert Ukrajna.

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Bár Zelenszkij szerette volna, ha címvédőként megrendezhetik a versenyt, biztonsági okokból ennek nem volt realitása, így Liverpool átvette a feladatot – azzal a kikötéssel, hogy a szünetekben az ukrán városokat hirdetik majd, és ukrán művészeket hívtak meg fellépni. Állítólag az EBU az utolsó pillanatokig tárgyalt egy esetleges kijevi döntőről – sőt, Zelenszkij célja Mariupol vagy Odessza volt helyszínként –, ám a hatóságok képtelenek lettek volna garantálni a körülbelül 100 ezer érkező biztonságát. Igaz, a sztrájkok miatt a liverpooli program is veszélybe került.

Sunak szerint Zelenszkij üzenete nem politikai, hanem az alapvető emberi jogokról szól, ami az EBU-nál is meghatározó kérdés, ezért tiltották ki az oroszokat a háború kitörését követően.

Steve Rotheram liverpooli polgármester eközben azt állítja, az ukrán elnöknek járt volna a lehetőség, mert Vlagyimir Putyin gyilkos háborúja miatt maradt le országa a rendezésről, és azt ígérte, segít Zelenszkijnek, hogy minél több emberhez eljuttathassa gondolatait.

A rendezőként a költségek legnagyobb részét álló BBC csúcsvezetői állítólag ugyancsak elégedetlenek az EBU döntésével, amelyet annak ellenére sem tudtak megváltoztatni, hogy ők a házigazda műsorszolgáltatók.

És itt jön a csavar a történetben: Zelenszkij szóvivője tagadta, hogy az ukrán elnök fel akart volna szólalni a Dalfesztiválon!

„Az ukrán elnöki hivatal nem vette fel a kapcsolatot az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőivel, hogy Volodimir Zelenszkij virtuális beszédet tarthasson a döntőben vagy a verseny bármely más szakaszában" – közölték. Hozzátették, az EBU biztosan nem tud bizonyítékokat mutatni erre vonatkozóan, így értetlenül állnak a közlemény előtt, amelyben bejelentette a szerintük nem létező kérés elutasítását.

Zelenszkij egyébként korábban a Grammy- és a Golden Globe-díjátadón is beszédet mondhatott, míg az Oscar-gálán csak szeretett volna felszólalni – ezt meg is erősítette az elnöki hivatal –, ám az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 2022 után idén is visszautasította az ajánlatot.

Magyarország idén negyedik éve nem vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett a rendezvényt egyetlen hazai televíziós csatorna sem közvetíti. Az érdeklődők az Eurovíziós Dalfesztivál YouTube-csatornáján követhetik a versenyt 21 órától.