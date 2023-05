Bár évről évre téma, hogy a legjobban kereső színészóriások milyen elképesztő összegeket kaszálnak a filmjeik után, vagy éppen újabb és újabb 20 millió dolláros gázsi üti a markukat, a stúdióvezetők még rajtuk is túltesznek néha. Igaz, tavaly jóval szerényebb juttatásokkal kellett beérniük, ami nagyrészt a koronavírus-járvány hatása, illetve az erősen alulteljesítő részvénypiac miatt alakult így.

Hollywood nagykutyái így is elképesztő összegeket tettek zsebre, mindezért cserébe több ezrek állásával, szinte életével dobálóznak nap mint nap. Ha akarnak, akkor kompletten kész filmeket törölnek végleg, de leépítésekről is egy tollvonással döntenek. Sőt úgy tűnik, az sem érdekli őket igazán, hogy dolgozóik egy része, nevezetesen az írók sztrájkba léptek, hogy legalább egy bizonyos minimálbért ki tudjanak maguknak harcolni.

2021 elején még sokkal rózsásabb volt a helyzet Hollywoodban, így nem meglepő, hogy akkor vastagon fogott az igazgatótanácsok ceruzája, és alaposan kitömték a stúdióvezéreket. A Warner Discovery főnöke, David Zaslav például 246 millió dollár vihetett haza. Tavaly ez az összeg jelentősen, 84 százalékkal csökkent, de így is több mint 39 millió dollár ütötte a markát. A legnagyobbat Andy Jassy, az Amazon vezetője és Ari Emanuel legendás ügynök bukta, aki médiacége, az Endeavor vezetőjeként a 2021-es 308 millió dolláros fizetése után tavaly kénytelen volt 19 millióval beérni. Jassy viszont még rosszabbul járt, 212 millió dollár után 2022-ben a juttatási csomagja mindössze 1,3 millió dollár volt.

Ez 99 százalékos visszaesés.

Persze valószínűleg azért maradt valamennyi az egy évvel azelőtti pénzből.

A 2022-es kereseti lista élén egyébként a Netflix két vezetője, Reed Hastings és Ted Sarandos áll. Mindketten több pénzt vihettek haza 2022-ben, mint egy évvel ezelőtt, Hastings 51 millió, Sarandos pedig kicsivel több mint 50 millió dollárt. A harmadik Netflix-fejes, Greg Peters is felfért a toplistára, de neki jóval „szerényebb” juttatással kellett beérnie: 28 millió dolláros fizetési csomagja így is tekintélyes.

A Hollywood Reporter számításai szerint a medián stúdióvezetői fizetés 2022-ben 22,3 millió dollár volt, csaknem 8 százalékkal több, mint 2021-ben. A juttatási csomagok nagy részét tavaly is részvények tették ki. Összehasonlításul: a most sztrájkoló tévésorozatok íróinak fizetése az elmúlt tíz évben 23 százalékkal csökkent a rövidített évadok és egyéb tényezők miatt.

Szakértők szerint a most kiadott pénzügyi beszámolók csak még több olajat öntenek a tűzre, hiszen miközben például a Disney is költségcsökkentéssel indokolja az újabb és újabb elbocsátásokat, addig például a vezetők fizetése a csökkenés ellenére is óriásinak tűnik.