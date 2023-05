A 76. Cannes Filmfesztivál az idén is nagy sztárokkal tölti meg a Riviéra partján fekvő várost, amely 1946 óta minden évben a producerek, színészek, forgalmazók és kritikusok találkozóhelyéve lett, így tényleg nincs május fesztivál nélkül a Cote d’Azur partjainál.

A filmes szemle nyitóeseménye Johnny Depp nagy visszatérésével indul, aki az elmúlt évek botrányai ellenére bizonyítja, hogy ő már nem persona non grata, és híre ellenére még mindig jó befektetésnek számít. A másik nagy ikon, Michael Douglas a május 16-i nyitórendezvényen személyesen veszi át a kiemelkedő életművéért járó Arany Pálmát.

Fotó: Denis Makarenko

Ami az A listás színészeket illeti, igazi paparazziőrület várható Cannes-ban az idén, ahol a versenyben vegyesen lesznek fiatal filmesek és veteránok. De ahogyan Thierry Frémaux, a fesztivál igazgatója fogalmazott: „A művészetben nincs szavatossági idő, sem a rendezők, sem a műveik számára”.

Leonardo DiCaprio és Robert de Niro újra együtt szerepel Martin Scorsese 1920-as években játszódó osage-i indiángyilkosságokról szóló történetében. Harrison Ford pedig az Indiana Jones-saga utolsó részének bemutatójára érkezik a fesztiválra, de Natalie Portmannal is összefuthatnak a Riviérán sétáló rajongók a tíz nap alatt. A fesztivál egyik legjobban várt produkciója, aminek a beválogatását egyhangúlag szavazta meg a zsűri, Jonathan Glazer brit rendező holokausztdrámája, amely az év legkeményebb filmjének ígérkezik. Így hát izgalmak és vitatott döntések, csillogó ruhák, botrányok, jótékonysági partik és tengerparti pezsgőzés várható most is a Cote d’Azur partjain.

Catherine Deneuve előtt tisztelgő filmplakát

Az idén a fesztivál hivatalos plakátján Katherine Deneuve látható, aki anno Francois Sagan romantikus regényének adaptációjában, a Szívdobbanásban szerepelt.

Az időtlenséget sugárzó fekete-fehér plakát a film dicső jelenét és ígéretekkel teli jövőjét szimbolizálja, ami őrült, szenvedélyes, megfoghatatlan és merész, mint amilyen a mozi világa. A kompromisszumok nélküli, meggyőződésének élő és kísérletező színésznő pedig kapocs a tegnap és a ma között – írta közleményében a fesztivál idei elnöke, Ruben Östlund, kétszeres Arany Pálma díjas svéd rendező.

Fotó: Christophe Simonc / AFP

Mennyibe kerül a cannes-i fesztivál?

Az esemény költségvetése megközelítőleg 20 millió euró, aminek a felét a kulturális minisztérium, Cannes városa és Nemzeti Filmközpont finanszíroz. A fennmaradó összeget a fesztivál hivatalos partnerei és támogatói fedezik. A tíznapos rendezvénynek köszönhetően a városba özönlő 200 ezer vendég közel 80 millió eurót termel a régiónak. Csak a fesztiválra regisztrált újságírók száma több mint 4 ezer fő. A szállodák az éves bevételük 15 százalékát a 10 napos fesztiválra érkező vendégekből szerzik.

A legdrágább szállás továbbra is a Majestic Hotel a 22 ezer euróba kerülő 650 négyzetméteres Penthouse lakosztályával, bár a hétköznapi szobái is 700 eurótól indulnak. A promenádon lévő kupolás Carlton Hotel sem adja olcsóbban a 7. emeleti Grace Kelly és Sean Connery lakosztályát. A közel 80 ezer szállóhellyel büszkélkedő város a fesztivál idejére simán kiteheti a megtelt táblát, annyian érkeznek a világ minden tájáról.

A nagyobb stúdióknak átlag 5–700 ezer euróba kerül a cannes-i sztárparádé. Az ilyenkor kötelező parti sem úszható meg 150 ezer dollár alatt. De sok filmes cég 25 főre korlátozott vacsorával is megelégszik, amit 20 ezer dollárból rendeznek.

A Carlton Hotel kertjében található hirdetőtábla bérlése átlagosan 100 ezer dollárba kerül. A sztárok vörös szőnyeges bevonulásához szükséges outfitteket a stúdiók külön szponzori szerződésben kötik meg a divatcégekkel, ami minden pénzt megér, hiszen a világ összes sajtófotósa rögzíti a színészek és filmesek lépcsős vonulását.

Ráadásul amióta a TikTok lett a fesztivál hivatalos partnere, a közösségi médiában is látványos nézettségi adatokat hozhat a sztárok pózolása és ruhabakija. A sztárokra 468 térfigyelő kamera vigyáz, amit a Fesztivál Palotán és a La Croisette sétányon helyeznek el a fesztivál idejére.

Az ikonikus vörös szőnyeg és az Arany Pálma díj

A cannes-i fesztivál csillogást jelképező vörös szőnyeget naponta négyszer, minden versenyfilm előtt cserélik, hogy a fotókon ne látszódjon semmilyen cipőnyom és szennyeződés.

A mindig provokatív és megosztó döntéseiről híres esemény komoly szabályokat is előír a résztvevőktől. A férfiaknak előírt öltöny, a nőknél a kötelező hosszú ruha mellett a magas sarkú is nélkülözhetetlen kellék, de ez talán megbocsátható a fesztiválnak, hiszen Cannes pompáját az elegánsan szexi és csinos nők emelik, és hát valljuk be őszintén, a világot is a szőnyegen bevonuló sztárok ruhája érdekli leginkább. Az álomvilág pedig mindent megtesz a szórakoztatásért.

A közel 20 ezer euró értékű, 18 cm magas trófeát a Choppard cég készíti. Az 1 kg-os kristálygömbön lévő tizenkilenc 24 karátos aranylevél fenntartható termelésből származó alapanyagát a Colin Firth felesége által alapított Eco-Age biztosította.

A szelfi és Netflix kitiltása a fesztiválról

A fesztivál igazgatója, Thierry Frémaux 2017-ben bevezette a No selfie szabályt, és megtiltotta mindenkinek, hogy saját magáról készítsen bármilyen képet, ami a többi vendég bevonulását akadályozza, ráadásul groteszk és nevetséges egy ilyen helyen saját magukról fotót készíteni, miközben a sajtó minden pillanatot rögzít – magyarázta a vezető döntését.

A Netflix 2017-es szereplését követően Cannes úgy határozott, hogy a jövőben nem nevezhető streamingalkotás a versenyprogramra.

Magyarok Cannes-ban

Magyar filmek 1947-től rendszeresen szerepeltek a versenyprogramban, sőt több alkalommal is Arany Pálma díjjal jutalmazták a hazánk filmeseit.

Az idén a kisjátékfilmes kategóriában Buda Flóra Anna 27 című, francia–magyar koprodukcióban készült animációs rövidfilmje versenyez az Arany Pálmáért. A klasszikusok szekcióban pedig Elek Judit 1969-ben készült Sziget a szárazföldön című restaurált kópiáját vetítik. A sors iróniája, hogy a pár hete elhunyt világhíres operatőr, Ragályi Elemér, aki a 35 mm-es kópia digitális színbeállításánál segédkezett, már nem lehet jelen a vetítésen.

A fesztivál rövidfilmjeit és a filmfőiskolák legjobbjait felvonultató Cinef nemzetközi zsűri elnöke pedig Enyedi Ildikó lesz.

Kicsoda Raoul és a Pálmakutya?

A fesztivál egyik vicces hagyománya a filmvetítések előtt a Raoul név bekiabálása a sajtósok részéről. A történet egy újságíróhoz köthető, aki a barátjának foglalt helyet a várakozó tömegben.

A másik poén pedig egy szójáték, az angol Gold szóra rímelő Dogból alkotott díj. A kritikusok a legjobb kutyákat értékelik a Pálmakutya díjjal, amelyet 2001-ben indított Toby Rose újságíró. A film- és kutyabarátok kedves és vicces díjátadója igazi cannes-i intézménnyé nőtte ki magát az elmúlt húsz év alatt.

Akárhogy is nézzük, Cannes városa a májusi filmfesztivál nélkül már nem is létezik. Az esemény szervezői a versenyfilmeket, illetve egyéb rendezői válogatásokat ingyen vetítik minden este 9.30-kor a strandon. Így a tengerparti filmnézés élményét megélheti minden mozirajongó, aki május 16. és 27. között Cannes-ban szeretné látni a premier előtti alkotásokat.