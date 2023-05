Ez a mondat 1977-ben hangzott el először a mozivásznakon, és ez a sci-fi rajongók millióinak tette ünnepnappá május 4-ét. Érdekesség, hogy a Star Wars-filmek ikonikus mondatát, vagyis azt, hogy Az erő legyen veled! (May the Force be with you!) az eredeti filmben nem a jedi mester Obi-Wan Kenobi szájából hallhatjuk először. A Star Wars: Egy új remény című legelső Csillagok háborúja-filmben a jedik jelmondatát az Alex McCrindle skót színész által játszott Jan Dodonna tábornok mondja ki először, amikor a lázadó pilótákat útjukra indítja a film végi ütközetbe a Halálcsillag ellen.

Fotó: Lucasfilm

A látványos sci-fi (vagy fantasy) filmként indult Star Wars az azóta eltelt több mint 45 év alatt teljesen kinőtte a mozis kereteket és szinte vallássá vált. Ez pedig nem vicc, hiszen az Egyesült Királyságban 2001-ben a jedizmus államvallássá vált. A 2001-es népszámlálás előtt egy e-mail kampány indult az országban, amiben arra kérték az embereket, hogy a vallási hovatartozásuknál jelezzék, hogy a jedi vallást követik. A brit törvények szerint, amennyiben a népszámláláson legalább 10 ezer ember vallja magát ugyanazon vallás követőjének, akkor azt az államnak el kell ismernie hivatalosként.

A 2001-es népszámláláson az Egyesült Királyságban 390 ezren vallották magukat jedi hívőnek.

George Lucas eredetileg nem a mai értelemben vett Star Wars-történetet akarta megalkotni, hanem az Egyesült Államokban népszerű Flash Gordon képregényekből akart mozifilmet készíteni. A jogokat nem kapta meg, így saját ötlettel kellett előállnia. Ekkor a western- és a japán szamurájfilmeket vegyíteni kezdte a sci-fi műfajjal, így született meg a Star Wars. A Csillagok háborúja műfaját tekintve nem egészen tekinthető sci-finek, annak ellenére, hogy ez az elfogadott nézőpont. A sci-fi, vagyis a science fiction műfaj lényege, hogy a tudományos fikciót úgy tálalja, hogy azt valamilyen módon meg is magyarázza. Tehát a Star Trek-sorozatok esetén, ahol az űrhajók és az androidok működése a történet szövetébe ágyazva áltudományos magyarázatot kap, egy vérbeli sci-fi. Ezzel szemben a Star Wars-történetekben a központi tényezőnek számító Erő (Force) eredetileg egy olyan misztikus és megmagyarázhatatlan, szinte varázslásnak számító jelenség volt, ami a fantasyműfaj felé vitte el a történetet. Ezt a műfaji ellentmondást oldotta fel Lucas az 1999-ben bemutatott Star Wars: Baljós árnyakkal, amiben az Erő jelenlétét a film megpróbálta az emberi szervezetben fellelhető mikroszkopikus lények létezésével, a midikloriánokkal megmagyarázni. Ezzel a Csillagok háborúja science fiction lett, azonban a rajongókat a misztikum lerombolása felháborította.

Fotó: Lucasfilm

A Star Wars napjainkban a harmadik legértékesebb médiafranchise. Az összértéke majdnem 52 milliárd dollár, aminek több mint a felét a merchandise értékesítések adnak. Az értékét emellett a mozibevételek, a VHS-, a DVD- és egyéb hordozható formátumok, a videójátékok, a könyveladások és a televíziós jogok adják.

A márka a Lucasfilm tulajdona, amit 2012. október 30-án vásárolt fel 4,05 milliárd dollárért a Disney.

Törés a legendában

A Disney-akvizíciót először ünnepelték a rajongók, mivel azt várták, hogy a messzi-messzi galaxis így hatalmas anyagi támogatás mellett bővülhet tovább. Az öröm azonban hamar elszállt, amikor a Disney a Lucasfilm élére kinevezte az E.T., a földönkívüli című film producerét, Kathleen Kennedyt. A vállalat új elnöke ekkor több megkérdőjelezhető döntést hozott, ami közül

az egyik legfájóbb az volt, hogy minden Star Wars-tartalmat, ami kívül esett az addigi 6 filmen, törölt a kánonból.

Ezek a Star Wars-tartalmak innentől a legendák néven lettek ismertek. A legendák jó néhány történetet és karaktert tartalmaztak, többnyire regényekből és videójátékokból, amelyek színesítették, időben és térben is jócskán bővítették George Lucas univerzumát. Ezek a történetek innentől nem számítottak hivatalos Star Warsnak, a brandet Kathleen Kennedy és stábja gyakorlatilag a Skywalker családra korlátozta.

A Birodalom bukása

Rajongók millióinak örömére 2015-ben megjelent a folytatás, a Star Wars: Az ébredő Erő. A történet évekkel A Jedi visszatér lezárása után veszi fel a fonalat, amikor a Luke Skywalker, Leia Organa és Han Solo főszereplőhármas által legyőzött Galaktikus Birodalom ismét éledezni kezd az Első Rend képében.

Fotó: Lucasfilm

A Star Wars: Az ébredő Erő a világ legdrágább filmje lett, a költségvetése 447 millió dollárra rúgott. A Disney itt érezhette, hogy a befektetése megtérül, hiszen a produkció több mint 2 milliár dollárt termelt, tehát az egész Lucasfilm felvásárlásának majdnem a felét visszahozta. A sikeren felbuzdulva két év múlva a mozikba is került a folytatás, Star Wars: Az utolsó Jedik, amivel a széria elindult a lejtőn. A 300 millió dollárból forgatott alkotás a kasszáknál szépen teljesített, több mint 1,3 milliárd dollárt termelt, de ez egyrészt jócskán elmaradt az előző rész bevételeitől, másrészt a rajongók gyűlölték a filmet. A Rian Johnson rendezte mozi a megújulás jegyében felrúgott mindent, ami addig a Star Warst meghatározta, és ezt a közönség nem díjazta. A 2019-es trilógia záródarabja már jócskán bele is állt a földbe, a rendezőváltás és az elköltött 416 millió dollár ellenére. A

Star Wars: Skywalker kora alig több mint 1 milliárd dollár bevételt ért el, ami bebizonyította, hogy a Disney Star Wars-stratégiája megbukott.

A nehéz kezdetek

Érdekesség, hogy minden idők egyik legnépszerűbb meséje, a Star Wars után az 1970-es években nem kapkodtak a stúdiók. A Paramount és a Disney is nemet mondott George Lucasnak, akit túl fiatalnak tartottak egy látványfilm megrendezésére, illetve a Star Wars ötletében sem bíztak. Végül a 20th Century Fox szavazott bizalmat neki, a többi pedig már történelem.

Fotó: Lucasfilm / Twentieth Century Fox

A Fox azonban nem akart nagyot veszíteni a Csillagok háborúján, így mindössze 11 millió dollárt adtak Lucasnak a film elkészítésére. A pénzszűke miatt kreatív megoldásokra volt szükség a jelenetek és a jelmezek megalkotásához, Luke Skywalker lebegő homofutóját például úgy alkották meg, hogy egy motor alsó felére tükröket szereltek, így oldalról úgy tűnt, mintha a gép a föld fölött lebegne. A legtöbb kelléket a stáb roncstelepekről gyűjtötte össze.

Lucas sem hitt a Star Wars sikerében

A Star Wars: Egy új reményt eredetileg 1976-ban tervezték bemutatni, azonban Lucasék elcsúsztak a forgatásokkal. A film munkálatai sok esetben kaotikusak voltak, több sérülés és természeti csapás hátráltatta a munkát. Még abban az évben Lucas egy nyers vágást mutatott meg a barátainak és a Fox vezetőinek, hogy biztosítson mindenkit, hamarosan elkészül a film. Ebben a verzióban nem voltak benne a speciális effektek, az űrcsatákat pedig második világháborús filmekből kölcsönzött repülőcsatákkal helyettesítették. Lucas barátai és a stúdió képviselői katasztrófának tartották a látottakat, ez pedig Lucas kedvét végképp elvette a Star Warstól. Egyedül egy barátja és kortársa,

Steven Spielberg gondolta azt, hogy a látottakban rengeteg a potenciál, és azt mondta a nyers vágás után, hogy a Star Wars lehet minden idők egyik legnagyobb hatású filmje.

Spielberg ekkor már dolgozott az E.T., a földönkívüli előmunkálatain, amit Lucasnak is megmutatott. Lucas biztos volt benne, hogy az E.T. hatalmas siker lesz. A két rendező ekkor fogadott egymással. Amelyikük filmje jobban teljesít a kasszáknál, az odaadja a másiknak a produkció utáni bevétele egy százalékát. Azóta már tudjuk, hogy Spielberg járt jobban a fogadással.

Fotó: AFP

Star Wars Jedi: Survivor

A legutolsó Star Wars-tartalom, ami napvilágot látott a 2023. április 28-án megjelent Star Wars Jedi: Survivor című videójáték. A program a 2019-es Star Wars Jedi: Fallen Order folytatása, ami továbbszövi a fiatal jedi, Kal Kestis történetét. A Respawn Entertainment által fejlesztett játékok hatalmas sikernek örvendenek, és a modern Star Wars-alkotások legjobbjai közt emlegetik őket.