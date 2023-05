Az ipari forradalom kezdete óta él a félelem az emberekben, hogy a gépek elveszik a teret az emberi munkaerő elől. Ez ugyanúgy igaz volt korábban a gépesített szövőszékre, mint a jelenkor mikrocsipjeire. A történelemből tudjuk, hogy a humán erőforrás szerepe mindig fontos maradt, de a mesterséges intelligencia fejlődésével eljöhet a pillanat, amikor a gépek győznek.

Fotó: Shutterstock

A Goldman Sachs 2023. márciusi jelentése szerint a tartalomgenerálásra képes mesterséges intelligencia a mai állapotában az ember által végzett munkák negyedét lenne képes ellátni – írta meg a BBC.

Az Európai Unióban és az Egyesült Államokban az automatizálás következtében 300 millió munkahely szűnhet meg

– erről a Rule of Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything (A robotok szabálya: hogyan változtat meg mindent a mesterséges intelligencia) című könyvében írt Martin Ford.

Nemcsak arról van szó, hogy ez az egyes emberekkel történik meg, hanem rendszerszintű jelenség lehet. Sok embernél egész hirtelen jön a váltás

– írta.

A szakértők ennek ellenére fontosnak tartják, hogy még sok dolog van, amire az MI nem képes. Ilyenek például az érzelmi intelligencia és a kreativitás, vagyis azok a munkakörök, amik ezekre építenek, egyelőre biztonságban vannak.

Három kategória van, ami a belátható időben elválhat az MI terjedésétől. Ezek az igazán kreatív szakmák, amik nemcsak rendszereznek, vagy átalakítanak dolgokat, hanem új ötletekkel állnak elő

– vélekedik Ford. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden kreatív szakma biztonságos. Ezek közül a grafikai tervezést és a vizuális művészetekkel kapcsolatos munkákat hamar átveheti az MI. Alapvető algoritmusok betáplálásával a gépek akár több millió kép elemzésére lehet képes, hogy azonnal elsajátítsa az esztétikát.

Az olyan kreatív szakmák viszont egyelőre nem automatizálhatók, mint a tudomány, az orvoslás és a jog, illetve azok a területek, ahol új üzleti stratégiákkal kell előállni.

Fotó: Shutterstock

A második emberi munkát nélkülözni képtelen szakmacsoport a kifinomult emberi kapcsolatok közötti munkák. Ilyenek az ápolók, tanácsadók vagy az oknyomozó újságírók. Ezek olyan területek, ahol az emberi természet rendkívül mély ismeretére van szükség. A harmadik biztonságot jelentő terület azok a munkák, amelyek nagy mobilitást, kézügyességet és problémamegoldó képességet igényelnek kiszámíthatatlan környezetben. Ilyenek az olyan szolgáltatói tevékenységek, mint a villany- vagy vízvezeték-szerelők, a hegesztők és hasonlók. Ford szerint ezeknél a szakmáknál mindig új helyzethez kell alkalmazkodni. Az ilyen munkát nem lehet automatizálni.

A fent említett három szakmacsoport robotizálásához olyan sci-fi robotokra lenne szükség, mint amilyenek a Star Wars-filmekben vannak.

A Buffalo Egyetem munkagazdaságtan docense, Joanne Song McLaughlin szerint hosszú távon egyetlen szakma sem lesz biztonságban.

Iparágtól függetlenül mindenhová begyűrűzik a technológia.

Szerinte a jövőben az emberi munkák folyamatosan az emberközi érintkezést igénylő területek tolódnak el, miközben minden mást az MI vesz át.

Fotó: Shutterstock

Song McLaughlin szerint a robotok terjedését a munkaerőpiacon az emberi bizalmatlanság is korlátozza. Példának hozza fel, hogy egy robot hiába képes egy orvosi kezelést elvégezni, a legtöbben még mindig azt akarják, hogy inkább egy ember végezze el a beavatkozást. Az emberiségnek meg kell tanulnia, hogy bízzon az MI-ben.

Ford arról is írt, hogy a felsőfokú végzettség és a jól fizető pozíciók nem jelentenek védelmet az MI terjedésével szemben.

A fehérgalléros munkavállalók jövőjét jobban fenyegeti az MI, mint egy sofőrt. Önvezető autók még nem terjedhetnek el szélesebb körben, de az MI már képes jelentéseket készíteni részletes adatbázisok alapján. Ott van egy szálloda takarítója. A takarítást rendkívül nehéz lenne automatizálni

– írta.