A Magyar Állami Operaház élére újból kiírt főigazgatói pályázat 2023. március 28-án járt le. A jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter megbízatása február 14-én járt le, mandátumát megbízott főigazgatóként július 31-ig, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter meghosszabbította.

A miniszter pénteken közzétett Facebook-posztjából kiderült, hogy ismét Ókovács Szilveszter lesz a főigazgató.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Rost Andrea és Miklósa Erika operaénekes is megpályázta a főigazgatói pozíciót.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

A Magyar Nemzet cikke szerint Molnár Levente volt a harmadik operaénekes pályázó, de pályamunkát nyújtott be Kesselyák Gergely is, az operaház első karmestere, aki volt már az Opera fő-zeneigazgatója. Aczél András rendező, Boldoghy-Kummert Péter, az Operaház zenekari művésze, a nagybőgőszóló szólamvezetője, Ertüngealp Alpaslan karmester, Győriványi Ráth György karmester, aki korábban háromszor is betöltötte rövidebb ideig a fő-zeneigazgatói pozíciót, Horváth Ádám operaénekes, zenei producer, a Magyar Állami Operaház volt miniszteri biztosa és főigazgatója, Vadász Dániel jogász, énekes, kulturális menedzser, a Coopera ügyvezető igazgatója, valamint természetesen Ókovács Szilveszter jelenlegi megbízott főigazgató.