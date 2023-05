Egybehangzó bukaresti sajtóértesülések szerint a jövő hónapban Romániába látogat az Egyesült Királyság trónját nemrég elfoglaló III. Károly király. Az információt először a G4Media.ro portál hozta nyilvánosságra hétfőn, e szerint a brit uralkodó június 2-án utazik az országba, ahol több birtoka van. A látogatásról állítólag a május 6-án tartott koronázási ünnepségen állapodtak meg, amelyen részt vett Klaus Johannis román államfő és Margit román hercegnő.

Fotó: AFP

A News.ro hírportál már hivatalos forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a brit uralkodó hamarosan Romániába látogat. A portál úgy tudja, hogy III. Károlyt a Cotroceni-palotában fogadja Klaus Johannis államfő, majd

az uralkodó ellátogat többek között a Brassó megyei Fehéregyházán található birtokára.

Hitvese, a királynői rangú Kamilla állítólag nem tart vele.

Arról nem szólnak a híradások, hogy a háromszéki Zalánpatakon lévő birtokát felkeresi-e III. Károly, pedig trónörökösként szinte sohasem hagyta ki ezt a lehetőséget romániai látogatásai alkalmával. Radu Duda, Margit román hercegnő férje Károly koronázásának napján – amelyen mindketten részt vettek – úgy nyilatkozott, van esély arra, miszerint az uralkodó még az idén Romániába látogasson.

Magyar gyökerek

III. Károly trónörökösként tett szert mintegy tíz birtokra Romániában, pontosabban Erdélyben, ahová évente ellátogat; legutóbb tavaly májusban fordult meg Romániában. Mint arról beszámoltunk, a brit uralkodói háznak erdélyi – magyar – felmenői is vannak, a tavaly szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett. Az erdélyi grófkisasszony férjhez ment Sándor Pál Lajos württembergi herceghez, majd a fiuk beházasodott a brit királyi családba, így Rhédey Klaudia unokája Britannia királynéja, dédunokái, Edward és György herceg pedig Anglia királyai lettek.

Károly – akkor még walesi hercegként, trónörökösként – a kilencvenes évek végén járt először Romániában, Erdélyben. Több házat is vásárolt, az elsőt a székelyföldi Zalánpatakon, egy mindössze 139 lelkes háromszéki faluban, ahová az érintetlen természet, a hagyományos építkezés és életmód vonzotta a leendő uralkodót. A falu 1-es számú parasztháza után Károly egy másikat, valamint földterületet (rétet) is vásárolt, és birtokain helyi vendéglátója, gróf Kálnoky Tibor társaságában sokat szokott sétálni, és a helybeliekkel is szóba elegyedik.

Zalánpataki birtokáról megkoronázása ellenére sem mondott le fia, Vilmos walesi herceg javára, holott az angol királyi udvar szabályai ezt diktálták volna.

III. Károlynak jelenleg tíz háza van az országban, amelyeket a Mihai Eminescu Trust nevű alapítványon keresztül vásárolt. Köztük van a Szeben megyei Almakeréken álló Apafi-kúria, egy ház a Brassó megyei Szászfehéregyházán, emellett a Máramaros megyei Brében is van négy ingatlana. Aura Woodward, a szervezet igazgatója szerint a brit uralkodó alapítványa eddig mintegy egymillió fontot fektetett be Erdélyben. Az uralkodó azt vallja, hogy a gazdálkodás agrárökológiai megközelítése igenis fenntartható, ezért döntött úgy évekkel ezelőtt, hogy erdélyi birtokain ezt az irányt alkalmazza.