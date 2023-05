A Fox Newstól azonnali hatállyal elküldött Tucker Carlson arra készül, hogy egy új platformon folytassa a munkát – írta vasárnap az Axios több, Carlsonhoz közel álló névtelen forrásra hivatkozva. A lap azt is írja, hogy

az elbocsátott műsorvezető Bryan Freedman befolyásos hollywoodi ügyvéddel próbálja a csatornát perelni.

Egy névtelenséget kérő informátor úgy fogalmazott, hogy Carlson tudja, hogy „hol van a sok hulla eltemetve, és készen áll megrajzolni a térképe”.

Fotó: Janos Kummer / Getty Images

Carlsonnak ahhoz, hogy egy másik médiumhoz tudjon csatlakozni először az kell, hogy a Fox felmondja azt a záradékot, amely megtiltja a tévésnek a konkurenciához való átigazolást. A szerződésében foglalt kitétel 2025 januárjában – az elnökválasztás után – jár le.

Az Axios úgy tudja, hogy a jobboldali Rumble és a Newsmax is már megkereste a műsorvezetőt, mindkét médium pedig több pénzt is ajánlott fel, mint amennyit Tucker Carlson a Fox Newsnál tudott megkeresni. A lap azt is megtudta, hogy

Carlson és Elon Musk beszélgettek a közös munkáról, de nem kerültek szóba konkrétumok.

Carlson bizalmasai azt mondták, hogy a tévés azt is fontolgatja, hogy épít egy közvetlenül a rajongóinak szóló fizetős médiumot.

A Világgazdaság is megírta, hogy a sztárműsorvezető elbocsátása néhány nappal azután történt, hogy a Fox News anyavállalata 787,5 millió dollárban megegyezett a Dominion Voting Systems rágalmazási perében. A tévé a 2020-as elnökválasztást követően több műsorában – többek között Tucker Carlson műsora is – is megkérdőjelezte a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben.

Carlson az egyik legnépszerűbb műsorvezető volt a republikánusokhoz közel álló Fox Newson, átlagosan több mint hárommillió nézőt ültetett esténként a képernyők elé, azonban a műsorai eltántorították a hirdetőket a csatornától.

Idén újra elstartolt a Konzervatív Politikai Akció Konferenciája (CPAC) Budapesten. A CPAC Hungary főszónoka ismét Orbán Viktor miniszterelnök volt.

Bárcsak én is Budapesten lehetnék. Ha valaha elbocsátanak, lenne egy kis időm és elutazhatnék – ott lennék

– üzente a videóüzenetében Carlson a konferencia résztvevőinek. Az üzenetet valószínűleg az elbocsátása előtt készítette el.