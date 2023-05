Az elmúlt években számos alkalommal adott interjút Szijjártó Péter a CNN egyik legismertebb riporterének, a brit származású Richard Questnek. A több évtizede a hírcsatornánál dolgozó tévésnek legutóbb februárban adott interjút a külgazdasági és külügyminiszter.

Az interjú után a miniszter felrakott egy olyan videót, amelyben az látható, hogy Richard Quest műsorvezetőnek élcelődve azt mondja, hogy

válasszon egy időpontot, hogy mikor látogatja meg Magyarországot – amire egyébként korábban már ígéretet tett –, vagy különben soha többet nem jön be a műsorába.

Fotó: Andrew Harrer / Bloomberg / Getty Images

Erre a műsorvezető elővette a mobilját, és időpontokat kezdett el mutatni Szijjártónak:

Budapest május 1-jén vagy közvetlenül a koronázás után

– mondta.

Nos úgy látszik, betartotta a szavát, mert a napokban megosztottak róla egy képet, amelyet Budapesten készítettek róla. Richard Quest, a CNN Quest’s World of Wonder című turisztikai műsorában mutatja be a magyar fővárost, és ennek apropóján látogatott el a Terror Háza Múzeumba.

A múzeum vendégkönyvébe ezt írta:

Ez a múzeum több okból is figyelemre méltó: emléket állít azoknak, akik szenvedtek. Emlékeztet arra, hogy mi minden megtörténhet; bátor felhívás arra, hogy mindannyiunknak azon kell dolgoznia, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy hány napot tervezett Magyarországon tölteni.