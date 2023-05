Az elmúlt hetek csapadékos időjárása nagyon kedvezett a szúnyoglárváknak, ezért a vérszívó rovarok mára ellepték Horvátország keleti részét. A hatóságok ráadásul tehetetlenek az ügyben, mert a szúnyogok legnagyobb fészke, a Duna és a Dráva összefolyásánál található Kopácsi rét természetvédelmi terület, ahol tilos a beavatkozás. A sok eső miatt ráadásul számos helyen kiöntöttek a folyók, a víz visszahúzódása után pedig várhatóan még több lesz a vérszívó bogár.

A moszkitók már annyira ellepték a szlavóniai településeket, hogy ha nem muszáj, a horvátok esténként inkább nem mennek ki otthonaikból.

Délnyugati szomszédainknál a hivatalos protokoll szerint a szúnyoggyérítés abban az esetben indokolt, ha óránként 200 csípésnél többet regisztrálnak a szakértők. Ezt a mennyiséget viszont az ország keleti szegleteiben már rég meghaladta a csípések száma. Bár a helyzet már rossz, még távol van a 2021-es rekordévtől mikoris volt olyan nap, hogy a Kopácsi rétben óránként 26 806 csípést mértek a kutatók. Akkor az önkormányzatok kérésére a kormány rendkívüli helyzetet hirdetett a sok szúnyog miatt és a természetvédelmi területen is engedélyezte az irtásukat. A NATURA 2000 program védettséget élvező mocsaras területen egyébként közel 300 féle madár, 55 emlős, 48 hal, 10 kétéltű és 11 hüllő faj található meg, de 85 féle rovar, köztük hat védett szúnyogfaj is él. A moszkitók irtása elsősorban utóbbiak miatt nem lehetséges az európai Amazonasnak is nevezett ártéri területen.