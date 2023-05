Alaposan megváltozott a világ a legutóbbi hollywoodi írósztrájk óta. 2017-ben még az olyan nagyvállalatok, mint az Apple és az Amazon, nem merészkedtek a Szilícium-völgyön túlra, a Netflix pedig még csak postai DVD-kölcsönzőként üzemelt. A streaming tehát mint tévézési alternatíva gyakorlatilag nem is létezett. Most pedig éppen ez az, ami a legnagyobb problémát generálja az amerikai álomgyárban.

Fotó: Shutterstock

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt: május elején a hollywoodi írószakszervezetek – élükön a legnagyobb ilyen szervezettel, az Amerikai Forgatókönyvírók Céhével (WGA) – sztrájkba léptek, miután nem tudtak megegyezni a stúdiókkal. A fő problémát a streamingszolgáltatók előretörése okozza, hiszen az ezeknél futó sorozatok hagyományosan rövidebbek időben és az epizódok számában is, mint anno a tévés szériák voltak. Így jóval kevesebb pénzt kapnak értük.

Legalább kétmilliárd dolláros kárt okozhat a forgatókönyvírók sztrájkja A sztrájk elhúzódása megközelítőleg 800 ezer munkahelyet veszélyeztet a film- és televíziós iparágban.

A másik fő probléma a mesterséges intelligencia megjelenése. A WGA a sztrájk előtti tárgyalások során garanciát akar arra, hogy a stúdiók nem kezdenek el programokkal forgatókönyveket íratni, és az írók azt sem akarják, hogy esetleg az így elkészült könyveket később mégis nekik kelljen emberi nyelvre átültetni.

Mára ugyanis a különböző mesterséges intelligenciával ellátott programok, mint amilyen a ChatGPT is, képesek arra, hogy a kezdeti ötleteléstől egészen a végtermékig végigmenjenek a forgatókönyvírás menetén, és bár ezek hagyhatnak maguk után némi kívánnivalót, szakértők szerint nem elképzelhetetlen, hogy néhány nagy stúdió mégis rájuk fanyalodik. Különösen akkor, ha a sztrájk még sokáig elhúzódik.

A The Hollywood Reporternek nyilatkozó szakértőt, Amy Webbet például állítása szerint már több magas rangú tisztviselő is megkereste, hogy milyen opciók vannak arra, hogy programok írják meg a szkripteket. Ha ez nem is reális, a stúdiók így is sakkban tarthatják ezzel az írókat – és alacsonyan a fizetésüket –, mondván: bármikor lecserélik őket egy-egy új programra.

Szakértők szerint ez elsősorban az olyan sorozatoknál érvényesülhet leginkább, amelyek nagyon régóta futnak, és többnyire egy kaptafára készülnek, mint amilyen többek között bármelyik Helyszínelők-széria vagy az Esküdt ellenségek című sorozat. Ezek esetében is kell azonban valaki, aki kicsit emberszerűbbé teszi majd a gép párbeszédeit.

A WGA a hírek szerint már rábólintana arra, hogy lehetnek MI-szkriptek, de ezeket végeredményben egy szakszervezeti tagnak kellene átfogalmaznia és felülbírálnia. Kérdés, hogy ebbe belemennek-e a stúdiók.

A Vanity Fair is kiemelte cikkében, hogy az álomgyár egyes részlegei joggal tarthatnak a mesterséges intelligenciától, sőt, végeredményben mindenki, mert egy bizonyos szint és technológiai fejlettség után már nemcsak az írók, hanem a színészek, rendezők, sőt, végül a stúdiófejesek is munkanélküliek lesznek. Ezzel pedig mi, szórakozni vágyó filmfogyasztók sem biztos, hogy jól járunk.